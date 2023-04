Streamingtips #14 – The Man in the Machine en Tiny Beautiful Things

Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt (Videoland)

Kees van der Spek maakt vriend en vijand in Oplichters Aangepakt. Je kunt veel van hem vinden, maar hij durft wel op iedereen af te stappen, altijd. In het nieuwe seizoen van Oplichters Aangepakt is dat niet anders. Videoland zet de serie online per aflevering, op basis van hoe het ook op televisie wordt uitgezonden (elke week een nieuwe dus). In de eerste aflevering, die nu online te vinden is, kun je genieten van het verhaal van het vermiste raadslid Marjan Kleine. Het is weer heerlijk van de ene in de andere verbazing vallen.