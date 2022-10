Streamingdienst SkyShowTime van start met levenslang 50 procent korting

De nieuwe streamingdienst SkyShowTime is vandaag van start gegaan in Nederland. De prijs konden we je vorige week al vertellen, namelijk 6,99 euro per maand. De grote vraag was of wij ook een vergelijkbare actie zouden krijgen als toen de streamingdienst vorige maand van start ging in Finland. Krijgen wij ook 50 procent korting voor altijd?

50 procent korting op SkyShowTime totdat je annuleert

Het antwoord daarop is ja. Vanaf nu kun je een abonnement afsluiten op SkyShowTime. Wanneer je een abonnement afsluit voor 6 december krijg je 50 procent korting op de standaardprijs van 6,99 euro totdat je annuleert. De streamingdienst noemt de actie ‘Altijd voor de helft van de prijs’ en als abonnee betaal je dan 3,49 euro per maand totdat je annuleert.

Wellicht hoor ik je nu denken. Alweer een streamingdienst? Ja dus. SkyShowTime is echter wel een grote speler. De nieuwe streamingdienst beschikt over content van Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios en Peacock en wordt dus direct een grote speler op de markt.

Nederlanders kunnen vandaag direct beginnen met Halo, Star Trek: Strange New Worlds, American Gigolo, Yellowstone, The Offer, Law & Order en films als The Lost City en Sonic the Hedgehog 2. Op 31 december wordt A Quiet Place: Part II toegevoegd. De komende maanden komen films als Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Nope, Downton Abbey: A New Era en onder andere The Northman naar de streamingdienst toe.