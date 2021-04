Spotify verhoogt prijzen voor gebruikers met Duo- of Family-abonnement

Abonnees van de betreffende abonnementen hebben in de afgelopen dagen een e-mail ontvangen waarin de streamingdienst aangeeft de prijzen te moeten verhogen. Nieuwe abonnees krijgen deze maand al met de nieuwe prijzen te maken, bestaande abonnees betalen de nieuwe prijzen in juni.

Vooralsnog gaat het om prijsstijgingen voor Premium Student-, Duo- en Family-gebruikers. Of ook reguliere Premium-gebruikers met hogere prijzen te maken krijgen is nog niet bekendgemaakt. De Student- en Duo-abonnementen worden één euro per maand duurder, terwijl het Family-abonnement drie euro duurder wordt per maand. Dit abonnement gaat van 14,99 euro per maand naar 17,99 euro per maand.

Spotify geeft als reden voor de prijsverhoging dat het bedrijf investeringen moet doen om nieuwe content en features te kunnen blijven brengen. Afgelopen week kwam het nieuws al naar buiten dat Spotify werkt aan een abonnementensysteem voor podcasts waarmee makers van podcasts een boterham kunnen verdienen.