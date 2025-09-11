Spotify Premium heeft eindelijk lossless streaming

De eerste geruchten over een speciaal HiFi-abonnement van Spotify dateren alweer van enkele jaren geleden. De muziekstreamingdienst werkte er al jaren aan, maar de laatste tijd was het erg stil. Tot nu dan, want geheel onverwacht voegt Spotify ineens lossless streaming toe aan het normale Premium-abonnement. Je hebt dus geen duurder HiFi-abonnement nodig waar eerst over gesproken werd. Spotify Premium kost 12,99 euro per maand.

Spotify Premium-abonnees kunnen binnenkort muziek streamen in een hogere geluidskwaliteit. Spotify Premium biedt lossless streaming aan middels het FLAC-formaat tot 24-bit en 44,1 kHz, zo laat de streamingdienst weten in een persbericht. Je moet dit als gebruiker wel zelf inschakelen via de instellingen. Hiervoor klik je in de app op je profiel, ga je naar Instellingen & Privacy en vervolgens naar mediakwaliteit. Hier kun je wisselen naar lossless kwaliteit.

De muziekstreamingdienst raadt het af om via bluetooth te luisteren omdat dat geen lossless ervaring biedt vanwege de compressie. Voor de beste luisterervaring om lossless muziek te luisteren wordt een bedrade koptelefoon of speakers via Spotify Connect aangeraden. Lossless is beschikbaar op mobiel, desktop en tablet, evenals op veel apparaten die Spotify Connect ondersteunen, waaronder Sony, Bose, Samsung, Sennheiser en meer. Ondersteuning voor extra apparaten, waaronder die van Sonos en Amazon, komt volgende maand beschikbaar. Lossless streaming wordt de komende tijd gefaseerd uitgerold.