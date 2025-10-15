Nieuws Audio Streamingdiensten

Spotify breidt beheerde accounts uit voor jonge luisteraars in Premium Family

15 oktober 2025 1 Minuut 0 Reacties
spotify background

Spotify breidt beheerde accounts uit voor jonge luisteraars in Premium Family-abonnementen in 7 landen, waaronder Nederland.

Spotify Premium Spotify

Muziekstreamingdienst Spotify geeft je als ouder nu meer mogelijkheden binnen de Spotify Premium-abonnementen. De nieuwe functie is vanaf nu beschikbaar in Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Australië. De functie was al als pilot beschikbaar in 10 landen (Nieuw-Zeeland, Zweden, Denemarken, Spanje, Italië, Portugal, Brazilië, Mexico, Argentinië en Colombia), maar is wegens succes dus uitgebreid naar meer landen.

Ouders hebben nu meer controle over de content die hun kind kan raadplegen om ze zo een verantwoorde Spotify-ervaring te bieden. Het gaat hierbij om accounts voor luisteraars tot dertien jaar. Om een beheerd account in te stellen, kan de hoofdeigenaar van het Premium Family-abonnement naar de accountpagina in de app gaan, ‘Lid toevoegen’ selecteren en vervolgens de optie ‘Een luisteraar jonger dan 13 jaar toevoegen’ selecteren en de verdere stappen volgen.


De voordelen en functies van een beheerd account zijn op dit moment:

  • Een filter voor expliciete content
  • De mogelijkheid om het afspelen van specifieke artiesten en nummers te beheren en/of te beperken
  • De optie om video en Canvas (korte, herhalende video’s bij nummers) te verbergen
  • Een gescheiden profiel, om zo de afspeellijsten, afgespeelde nummers en statistieken per profiel uniek te houden

Reacties (0)

Lees meer

whatsapp-unsplash Mobile
Nieuws Mobile Apps 24 september 2025

WhatsApp neemt vervelende taak uit handen met nieuwe functie

24 september 2025
Interv_JohnWatts_42 Audio
Interview Music Emotion Audio 24 juli 2025

Interview: Deel 14: John Watts volgt zijn eigen weg

24 juli 2025
iPhone Air Mobile
Nieuws Mobile Apple Smartphones 10 september 2025

Apple lanceert geen Mini, maar de iPhone Air: slechts 5,6 mm dik

10 september 2025
Panasonic Z95B 2 Beeld
Nieuws Beeld Lcd led tv's Oled tv's 13 mei 2025

Panasonic maakt prijzen televisies voor Duitse markt bekend

13 mei 2025
SmartThings Smarthome
Interview Smarthome 13 oktober 2025

Interview Samsung: alles dat je wilt weten over AI Home en SmartThings

13 oktober 2025
Dreame H15 Pro Heat Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten 13 mei 2025

Dreame H15 Pro Heat steelstofzuiger reinigt met heet water

13 mei 2025
Samsung micro rgb 2 Beeld
Nieuws Beeld Lcd led tv's 12 augustus 2025

Samsung lanceert Micro RGB-tv voor 30.000 euro

12 augustus 2025
Soundcore Liberty 5 Audio
Nieuws Audio Hoofdtelefoons 07 mei 2025

Anker brengt Soundcore Liberty 5- en Aeroclip-oortjes op de markt

07 mei 2025