Spotify breidt beheerde accounts uit voor jonge luisteraars in Premium Family

Muziekstreamingdienst Spotify geeft je als ouder nu meer mogelijkheden binnen de Spotify Premium-abonnementen. De nieuwe functie is vanaf nu beschikbaar in Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Australië. De functie was al als pilot beschikbaar in 10 landen (Nieuw-Zeeland, Zweden, Denemarken, Spanje, Italië, Portugal, Brazilië, Mexico, Argentinië en Colombia), maar is wegens succes dus uitgebreid naar meer landen.

Ouders hebben nu meer controle over de content die hun kind kan raadplegen om ze zo een verantwoorde Spotify-ervaring te bieden. Het gaat hierbij om accounts voor luisteraars tot dertien jaar. Om een beheerd account in te stellen, kan de hoofdeigenaar van het Premium Family-abonnement naar de accountpagina in de app gaan, ‘Lid toevoegen’ selecteren en vervolgens de optie ‘Een luisteraar jonger dan 13 jaar toevoegen’ selecteren en de verdere stappen volgen.



De voordelen en functies van een beheerd account zijn op dit moment: