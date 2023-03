Spotify heeft een nieuwe functie gelanceerd, genaamd Niche Mixes. De naam laat weinig aan de verbeelding over: dankzij deze nieuwe functie kunnen we bizar specifieke afspeellijsten verwachten, die op het persoonlijke luistergedrag van gebruikers is geënt. De dienst bouwt hiermee voort op de Mixes-functie.

De eerder gelanceerde Mixes-functie biedt lijsten aan voor specifieke stemmingen of delen van de dag. Met Niche Mixes wil Spotify nog een stapje verdergaan, met voorbeelden als Feel Good Morning (waarbij stemming en dagdeel gecombineerd worden) en 80s Running Mix (je traint dan op nummers van veertig jaar geleden).

Spotify Niche Mixes gelanceerd

In een recent gepubliceerde blogpost legt de muziekstreamingdienst uit wat het idee achter de functie is. Er moet altijd een gepersonaliseerde afspeellijst beschikbaar zijn, ongeacht het moment of de gelegenheid. Die lijst combineren nummers waar je al bekend mee bent met nummers die je mogelijk tof vindt.

Advertentie

Niet alleen zouden die (nieuwe) nummers kunnen passen bij je persoonlijke voorkeuren, ook moeten ze aansluiten bij het moment dat je op dat moment beleeft. Zo hoef je dus eigenlijk geen eigen playlist meer samen te stellen, omdat Spotify al het werk uit handen neemt. Dat is althans de gedachte achter de functionaliteit.

Je kunt zelfs op zoek gaan naar bepaalde lijsten, voor wanneer je een specifieke activiteit beoefent, vibe beleeft of esthetiek achtervolgt. Het klinkt daardoor soms een beetje vaag, maar met een beetje zoeken en zoekopdrachten finetunen, moet je er wel uitkomen. De functie is beschikbaar voor alle gebruikers van de dienst, mits je de dienst in de Engelse taal gebruikt.