Spotify lanceert Blend voor gepersonaliseerde en gedeelde afspeellijsten

In feite maakt Blend een gedeelde afspeellijst gebaseerd op de muzieksmaak van twee gebruikers. Maak je een Blend? Dan krijg je een ‘Taste Match Score’ die laat zien hoe vergelijkbaar of uniek hun luistervoorkeuren zijn, vergeleken met hun vrienden. Wat hebben jullie gemeen qua muzieksmaak? Het specifieke nummer dat jullie samenbrengt kun je delen via sociale kanalen. Je kunt vervolgens je Blend-afspeellijsten voorzien van nieuwe cover art, zodat je de afspeellijst gemakkelijk kunt herkennen. Beschik je over een Premium-account op Spotify? Dan kun je ook zien waarom het nummer in de afspeellijst staat en wiens luistervoorkeuren daarvoor hebben gezorgd.

Zo maak je een Blend

Vanaf het thuisscherm in de app tik je op ‘Create Blend’ in de ‘Made for You’ hub. Vervolgens klik je op ‘Uitnodigen’ om een vriend te selecteren. Deze kan zich via messaging vervolgens bij jouw afspeellijst aansluiten. Na het accepteren zal Spotify aangepaste cover art en een afspeellijst voor jullie maken. Hierbij worden jullie luistervoorkeuren en smaak gecombineerd in één afspeellijst. Het resultaat kan je vervolgens gaan luisteren of delen via sociale media door op ‘Deel dit verhaal’ te klikken.

Heb je de mogelijkheid nog niet in je app? De functie wordt vandaag officieel uitgerold na een tijdlang in bèta te zijn geweest. Wellicht moet je dan nog even geduld hebben. Kijk voor meer informatie over de gepersonaliseerde en gedeelde afspeellijsten in de Newsroom van Spotify.