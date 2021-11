Spotify haalt shuffleknop weg op verzoek van zangeres Adele

Wil je een album beluisteren op Spotify? De standaard afspeelknop is tevens een shuffleknop. Wanneer je hier op klikt zal een album altijd in willekeurige volgorde afgespeeld worden en niet in de volgorde zoals de artiest het bedoeld heeft. Dit was zangeres Adele een doorn in het oog en dus vroeg ze op Twitter aan de muziekstreamingdienst om albums gewoon in de juiste volgorde af te spelen.

Spotify heeft hieraan gehoor gegeven en de shuffleknop voor premium gebruikers weggehaald. Niet alleen bij het album van Adele, maar bij alle albums. De zangeres bedankt Spotify via haar Twitter-account. Ze geeft er tevens tekst en uitleg bij en zegt dat dit één van de weinige verzoeken is die ze heeft richting de muziekindustrie. Er gaat veel tijd en liefde zitten in het samenstellen van een tracklist op een album. De juiste volgorde is dus voor een artiest heel belangrijk en Spotify haalde daar een streep doorheen door standaard albums in willekeurige volgorde af te spelen. Adele bedankt tenslotte Spotify voor de aanpassing.

Anything for you 🙏✨ — Spotify (@Spotify) November 21, 2021

Shuffleknop bij zelfgemaakte playlists

Wie voortaan dus een album op Spotify wil luisteren doet dat gewoon in de volgorde zoals de artiest het bedoeld heeft. Als we dan toch bezig zijn met de shuffleknop dan hebben wij ook nog wel een verzoek, alhoewel we ongetwijfeld minder invloed hebben dan wereldster Adele. Graag zouden we willen zijn dat de shuffleknop bij zelfgemaakte playlists daadwerkelijk goed willekeurig de nummers gaat afspelen. Veel te vaak krijgen we dezelfde nummers te horen en is er van willekeurig afspelen vaak geen sprake.

