Series om te bingewatchen tijdens de kerstvakantie

WandaVision (Disney+)

Het is inmiddels alweer even geleden, want we hebben daarna nog Loki en Hawkeye gehad qua Marvel-series, maar WandaVision is zo’n speciale productie, dat we die voor je hebben uitgezocht als ideaal bingemateriaal. Juist omdat de serie een geweldige opbouw heeft en veel teruggrijpt naar andere momenten in het Marvel-universum, is dit een heerlijke serie om in één ruk uit te kijken. De grootste tip die we je kunnen geven is om je vooral niet te laten afschrikken door het jaren ‘60 huisvrouwenstijltje, want geloof ons: het wordt beter. Veel beter. Immers hebben we hier wel te maken met twee Marvel-superhelden.