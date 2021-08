Retro Games komt met Amiga 500-look-a-like mini-console

Retro Games heeft een mini-console aangekondigd genaamd THEA500 Mini. Je zou het door de naam niet opmaken, maar het gaat om een kleine variant van de Amiga 500. Je kunt er dan ook Amiga-games op spelen. THEA500 Mini wordt geleverd met 25 spellen. Het is ook mogelijk om via USB zelf games op de mini-console te laden.

Amiga 500

Retro Games heeft zijn mini-console zodanig gemaakt dat er zowel Amiga 500- als Amiga A600-spellen op kunnen worden gespeeld. Het kan ook de Advanced Graphics Architecture van A1200 emuleren. De console wordt geleverd met 25 Amiga 500-games, waarvan er nu twaalf zijn onthuld. In tegenstelling tot de originele console kunnen deze spellen op elk moment worden opgeslagen of verder gespeeld.

Het gaat om de spellen: Alien Breed 3D, Pinball Dreams, Another World, Simon the Sorcerer, ATR: All Terrain Racing, Speedball 2: Brutal Deluxe, Battle Chess, The Chaos Engine, Cadaver, Worms: The Director’s Cut, Kick Off 2 en Zool: Ninja of the Nth Dimension.

THEA500 Mini

THEA500 Mini komt met een muis met twee knoppen, plus een gamepad met acht knoppen. Het is onbekend hoe het met de hardware in het apparaat zit, wel zit er een werkend toetsenbord in THEA500 Mini. Deze mini-console kan beelden in HDMI-kwaliteit verwerken in een resolutie van 720 pixels met 50 of 60 Hertz. Er zit zelfs een soort filter in waarmee je het gevoel krijgt dat je op een ouderwetse beeldbuis speelt.

Hoewel Retro Games niet de licentie heeft om de originele namen van de consoles te gebruiken, is de kans groot dat het op en top Amiga voelt. De originele Amiga verscheen in 1987 en was de eerste commercieel grote thuiscomputer van Commodore. Destijds kostte het apparaat 1499 gulden.

Commodore 64

Retro Games heeft eerder succes gehad met een look-a-like mini-gameconsole, namelijk een variant die op Commodore 64 lijkt. Deze console verscheen in 2019 en werd geleverd met aanzienlijk meer games: 64 stuks. Deze door Commodore 64-geïnspireerde console heet THEC64 en had een adviesprijs van 79,99 euro.

Wat THEA500 Mini gaat kosten is onbekend, wel weten we dat het apparaat begin 2022 verschijnt.