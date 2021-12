Amiga 500-retro-console THEA500 Mini verschijnt maart 2022

Retro-gamers kunnen genieten: Amiga 500-look-a-like THEA500 Mini heeft een line-up én een releasedatum. De mini-console verschijnt op 25 maart 2022, met onder andere Another World en Super Cars II.

Er verschijnen de laatste jaren steeds vaker mini-varianten van beroemde consoles. Denk bijvoorbeeld aan de SNES van Nintendo, maar ook de PlayStation 1 van Sony is inmiddels voorzien van een mini-variant. Deze komen met een voorgeïnstalleerd aantal games en zijn over het algemeen niet uit te breiden, maar dat geldt niet voor THEA500 Mini: die heeft meer in zijn mars.

THEA500 Mini

De Amiga 500 is een console die ondanks zijn leeftijd nog vers in het geheugen ligt van vele gamers. Het was ook wel een innovatieve console. Reden voor een mini-variant anno 2022: de THEA500 Mini. Misschien is de naam wat verwarrend, het zal waarschijnlijk met rechten te maken hebben dat dit apparaat niet Amiga 500 Mini is gedoopt.

Als hij maar hetzelfde doet en dat klopt: hij bevat allerlei geliefde titels van de Amiga 500. Zo staat onder andere Stunt Racer op de console, een destijds enorm innovatieve game van Geoff Crammond, een bekende gamemaker die één van de beste games die ooit op het apparaat verscheen maakte.

Line-up Amiga 500-games

Dit is de volledige line-up van THEA500 Mini:

Alien Breed 3D

Alien Breed: Special Edition 92

Another World

Arcade Pool

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

California Games

Dragon’s Breath

F-16 Combat Pilot

Kick Off 2

Paradroid 90

Pinball Dreams

Project-X: Special Edition 93

Qwak

Simon the Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

Stunt Car Racer

Super Cars II

The Chaos Engine

The Lost Patrol

The Sentinel

Titus the Fox

Worms: The Director’s Cut

Zool: Ninja Of The ”Nth” Dimension

Met de WHDLoad-functie is het mogelijk om originele Amiga-games te laden. Bovendien is het mogelijk om de controller en andere eigenschappen aan te passen via de instellingen. Er is de keuze uit een tweeknopsmuis en een gloednieuwe gamepad met acht knoppen.

De 16-bitcomputer THEA500 Mini verschijnt op 25 maart 2022 en kost 129 euro.