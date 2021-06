‘PlayStation VR-opvolger vanaf eind volgend jaar te koop’

Dat Sony aan een PlayStation VR-opvolger werkt, komt niet als een verrassing. Eerder heeft het bedrijf al laten weten te werken aan het product. Destijds werd de nadruk gelegd op de nieuwe controllers voor het apparaat. Dat laat zien dat het bedrijf best vergevorderd is in de ontwikkeling.

Sony’s nieuwe PlayStation VR-headset

De headset zelf is nog niet gepresenteerd. Maar volgens de laatste geruchten is het zo dat de PlayStation VR-opvolger oled-panelen van Samsung krijgt. De maximale resolutie bedraagt 4.000 bij 2.040 pixels. Ook zou het systeem gebruikmaken van eye tracking, een systeem dat de positie van de ogen volgt. Daardoor kan foveated rendering aangeboden worden.

Dat is een technologie die ervoor zorgt dat alleen het deel waar je naar kijkt op die kleine schermpjes volledig scherp in beeld gebracht wordt. Andere delen van het beeld kunnen dan in een lagere resolutie weergeven worden en dat scheelt processorkracht. Daarnaast moet de volgende PSVR beschikken over inside-out tracking en moet er haptische feedback aanwezig zijn. Dat geldt voor de controllers en de headset.

Andere aanbieders van schermen voor virtualrealityheadsets, zoals Oculus van Facebook, leunen meer op lcd-technologie. Hoewel die displays een lager contrast aanbieden, bieden ze een praktischere oplossing aan aangaande resoluties. Sony lijkt zich daar echter niets van aan te trekken.