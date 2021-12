Pathé Schouwburgplein krijgt als eerste Go!Gaming-locatie

Op 17 december opent Pathé Schouwburgplein een nieuw gameconcept genaamd Go!Gaming. Daar kunnen bezoekers het tegen andere gamers opnemen op veertig verschillende gameplekken, in games als Fortnite, Sim Racing, Rocket League en Minecraft.

Gamen bij Pathé

Go!Gaming is een samenwerkingsverband van Pathé en H20 Esports Campus en brengt gamers, esporters en Pathé-bezoekers bij elkaar. Pathé Schouwburgplein is de eerste bioscoop die wordt uitgebreid met een Go!Gaming-locatie. De locatie is gevestigd binnen de foyer en is bereikbaar via de ingang van de bioscoop.

De locatie opent met ruim veertig gameplekken, waarvan 23 plekken zijn uitgerust met krachtige pc’s met 3080RTX-videokaarten, Playseat Gaming Chairs, Philips Hue Game Light en HyperX-peripherals, tien racingseats met Playseat Raceseats en daarnaast Nintendo Switches en meerdere Playstation 5-consoles. De focus ligt op het spelen van competitieve games, zoals Fortnite en League of Legends, en racegames, zoals The Crew 2, Forza Horizon 5 en Sim Racing.

Go!Gaming richt zich voornamelijk op gamers in de leeftijd van vijftien tot dertig jaar, maar iedereen is welkom. Van fanatieke gamers die meerdere keren per week spelen en competitieve gamers die op een hoog niveau spelen, tot casual gamers die vooral gamen om te ontspannen. De competitieve gamers kunnen daarnaast ook aan hun skills werken tijdens één van de workshops en trainingen die gehost worden door professionele gamers via H20 Esports Campus. Daarnaast organiseert Go!Gaming andere events, zoals viewing parties, kinderfeestjes, gaming experiences en toernooien.

Go!Gaming hanteert dezelfde openingstijdens als Pathé. Vanwege de coronamaatregelen vanuit de overheid zal de locatie op Schouwburgplein in eerste instantie dagelijks open zijn van 9:00 uur tot 17:00 uur. Daarnaast worden er plekken vrijgehouden tussen bezoekers uit verschillende gezelschappen zodat men 1,5 meter afstand kan houden. Ook dienen gamers tijdens verplaatsing op de locatie een mondkapje te dragen. Zodra je zit, mag dat weer af.

Prijs en reservering

Vanaf 5 euro per uur is het mogelijk om te gamen bij Go!Gaming. Vanaf 6 december is het mogelijk om online gametijd te reserveren via www.gogaming.gg.