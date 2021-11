NLZiet voegt profielen toe voor meerdere gebruikers

NLZiet heeft eindelijk een functie toegevoegd waar veel gebruikers al jaren op zaten te wachten. Kijk je met meerdere mensen naar deze televisiedienst? Dan keek iedereen met hetzelfde profiel en ook de aanbevelingen en het kijkgedrag was dus op dit profiel afgestemd waar iedereen naar moest kijken. En dat werkt natuurlijk niet. Nu hoeft dat gelukkig niet meer, want de televisiedienst ondersteunt eindelijk meerdere profielen.

Het NLZiet-abonnement is hiermee nu te delen binnen het huishouden. Je kan op twee apparaten tegelijk kijken en maximaal vijf profielen aanmaken. Ieder profiel heeft dus een eigen kijkvoortgang en persoonlijke aanbevelingen die gebaseerd zijn op het kijkgedrag.

Niels Baas, directeur NLZIET: ‘Met een tv-aanbod van meer dan 170.000 programma’s valt er altijd wat te kiezen op NLZIET. Met de nieuwe profielen-functie bieden we onze abonnees niet alleen een persoonlijkere kijkervaring, maar inspireren we ze met andere mooie programma’s, die aansluiten op hun interesses. Met 36 live zenders en het grote on demand-aanbod is NLZIET een volwaardig en voordelig alternatief voor traditionele tv-pakketten. Je vaste tv-abonnement kan nu echt de deur uit.’

De profielen-functie is vanaf nu te gebruiken in de mobiele app (iOS & Android), webbrowser, Apple TV-app en Android TV-app, Fire TV-app, op Hisense smart tv’s (vanaf 2018) en Samsung smart tv’s (Tizen modellen vanaf 2016). De app wordt later beschikbaar gemaakt op de LG smart tv (modellen vanaf 2016).

Nieuwe zenders

Eerder dit jaar kregen gebruikers van televisiedienst NLZiet een uitbreiding van het zenderpakket en werd de interface aangepakt. Zo werd de regiozender AT5 toegevoegd, de nieuwszender uit Amsterdam, en Insight TV. Deze zender richt zich voornamelijk op sport en lifestyle. De interface werd verder overzichtelijker gemaakt waardoor je sneller kon schakelen tussen live-tv, terugkijken en vooruitkijken.

NLZiet kijk je via je telefoon of tablet of op je tv via Chromecast, Apple TV, Android TV, Fire TV, de smart tv app of via een browser op een computer. Je kijkt naar 36 zenders van de Nederlandse tv in één app. Je kijkt dus tv via internet en hebt geen kabel of externe kastjes nodig.