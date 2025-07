NLZIET voegt streamingdienst BBC NL+ toe aan aanbod

Per direct heeft NLZIET de streamingdienst BBC NL+ toegevoegd aan het aanbod. Je kunt BBC NL+ vergelijken met NPO Start Plus, RTL TV Gemist en KIJK, maar dan van de BBC. Het betekent dat je per direct kunt genieten van veel Britse series als Outrageous, Call the Midwife en Vienna Blood, maar ook documentaires van Louis Theroux en de natuurdocumentaireserie Eden: Untamed Planet. Ook klassiekers als Blackadder (met Rowan Atkinson) en Fawlty Towers (met John Cleese) zijn per direct te bekijken. NLZIET verbetert ook de hoeveelheid kindercontent, want er is 500 uur aan nieuwe kinderseries te bekijken.

Zomeraanbieding bij NLZIET

BBC NL+ is per direct te bekijken voor alle abonnees. NLZIET heeft drie abonnementen, namelijk basis voor 7,95 euro per maand (met reclame), Premium met vooruitkijken en reclamevrij voor 9,95 euro per maand en Extra met 17 extra zenders voor 11,95 euro per maand. De Nederlandse streamingdienst heeft per direct ook een actie om 14 dagen gratis te kijken. Je kunt daarna gebruikmaken van de speciale zomeraanbieding en ontvangt drie maanden 50 procent korting op het Premium- of Extra-abonnement.