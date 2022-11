Netflix laat je vanaf nu op individuele apparaten uitloggen

Je kunt vanaf nu op individuele apparaten uitloggen op Netflix. Waarom dat handig is vertelt de streamingdienst je in een blogpost. Het komt erop neer dat veel mensen met de feestdagen weer op pad gaan. Op familiebezoek, een stedentripje of wellicht een vliegreis naar een ander continent? Je logt in op je account op de tv in de hotelkamer of in je vakantiehuisje, maar uitloggen wil er soms nogal eens bij inschieten. En dan?

Uitloggen op ieder individueel apparaat

Netflix heeft daar nu een oplossing voor bedacht. Je kunt nu op afstand uitloggen op ieder apparaat waarop je ingelogd bent. Het was volgens de streamingdienst een veelgevraagde functie en per direct is deze live voor smartphones en browsers. Wanneer je inlogt ga je naar je account en zoek je onder ‘Beveiliging en Privacy’ de nieuwe optie ‘Toegang en apparaten beheren’. Klik hierop en vervolgens zie je alle apparaten waarop je ingelogd bent. Per individueel apparaat kun je nu simpelweg op ‘Uitloggen’ drukken en klaar ben je.

De nieuwe functie is per direct wereldwijd beschikbaar.