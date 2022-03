Netflix delen met iemand anders? Dan kost dat een paar euro extra

Het is nog een experiment, maar abonnees van Netflix in Chili, Costa Rica en Peru krijgen te maken met subaccounts. Dit zijn accounts voor gebruikers die ‘meeliften’ op een normaal account maar niet tot het huishouden behoren dat het abonnement afneemt. Zo’n subaccount moet extra gaan betalen, of eigenlijk gaan betalen voor de dienst, maar dan niet de volle pond. Een subaccount zou volgens Netflix (in Costa Rica) 2,99 dollar gaan kosten, bovenop de standaard abonnementsprijs van 12,99 dollar.

Een subaccount kan toegevoegd worden aan een standard abonnement of een premium abonnement. Aan een dergelijk subaccount zitten wel een paar beperkingen. Zo kan een dergelijk account maar op één adres gebruikt worden en kun je maximaal twee profielen binnen dat account aanmaken, aangevuld met persoonlijke aanbevelingen en kijklijsten. Een subaccount krijgt dan ook zijn eigen logingegevens.

Hoe Netflix dit alles gaat controleren is niet duidelijk, maar het bedrijf geeft aan dat het noodzakelijk is om actie te ondernemen. Doordat veel abonnees hun abonnement delen met andere gebruikers mist het bedrijf inkomsten, wat resulteert in minder investeringen in films en series. Of en wanneer de subaccounts naar Nederland en België komen is nog niet bekend.