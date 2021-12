Muziekrecensies – Opvallende releases uit 2021

Andere artiesten gebruikten deze gedwongen sabbatical om creatieve gedachten of nog niet vervulde wensen toe te vertrouwen aan het opname-medium of om hun eenzaamheid te doorbreken. Er zijn dan ook opmerkelijke releases geweest in 2021. Opvallend is de enorme groei van het trptk-label en ook de groei van vinyl. Het midyear 2021 RIAA sales-overzicht geeft aan dat de inkomsten uit allerlei vormen van abonnements-services groeiden, de opbrengsten uit digitale downloads nam af, de opbrengsten uit de verkoop van vinyl namen toe met 94% en de opbrengsten uit de verkoop van cd’s namen toe met 44%, hoewel die lager zijn dan in 2019. Als oorzaak van de laatste wordt de lockdown genoemd, waardoor platenwinkels niet bereikbaar waren. Het aandeel van cd’s in de categorie ‘physical media’ is 30%. Het is een hoopvolle ontwikkeling dat er nog steeds veel audiofabrikanten zijn die met nieuwe cd-spelers komen.

Hieronder een overzicht van opvallende releases in 2021. Zeker niet volledig en voor een deel ook een persoonlijke keuze van uw auteur. De voorkeuren van de lezer kunnen anders zijn, maar over smaak valt absoluut te twisten.

Laura Jansen We Saw a Light (Music on Vinyl)

Laura Jansen, bekend van ‘De wereld draait door’, is inmiddels een gevierd singer/songwriter en heeft het hart op de goede plaats. Haar loopbaan ging opeens een andere richting uit. In 2015 hielp ze een team op Amsterdam Centraal bij het verwelkomen van vluchtelingen. Het resulteerde in een bezoek van twee-en-een-half jaar aan het Griekse eiland Lesbos, de plaats waar vluchtelingen Europa binnenkomen. We Saw a Light beschrijft haar ervaringen en wil een platform zijn om vluchtelingen een stem te geven. Dus, fraaie muziek en diepe teksten.

Anna Federova en Nicholas Schwartz Stolen Pearls (Channel Classics)

Het door deze musici gevormde duo debuteerde in het Amsterdamse Concertgebouw. Inmiddels zijn de twee ook in het huwelijk getreden. Deze productie is buitengewoon. De muziek is niet geschreven voor piano en contrabas, maar daarvoor gearrangeerd. In alle perfectie gespeeld en opgenomen. Onmisbaar in elke verzameling van klassieke muziek.

Merel Vercammen & Dina Ivanova The Boulanger (Legacy trptk)

Een keuze maken uit het zich haast exponentieel uitbreidende trptk-repertoire lijkt op het tekort doen aan alle andere producties op dit label. De artiesten die trptk aan zich bindt zijn van topkwaliteit en de initiatieven en muziek zijn vaak verbazingwekkend. Merel Vercammen en Dina Ivanova zijn twee voorbeelden, die samen spelend ook representatief zijn voor de synergie tussen musici die samenspelen op de releases van dit label. Merel zoekt continue naar nieuwe creatieve mogelijkheden. Op deze productie staat werk centraal van de zusters Boulanger. Ook Piazolla wordt gespeeld. 2021 is het herdenkingsjaar van deze grote bedenker van de tango nuevo.

Earth and Fire Song of the Marching Children (Music on Vinyl)

Earth & Fire stamt uit de jaren zeventig en brak door met het door George Kooymans geschreven Seasons. Song of the Marching Children is een van de eerste Nederlandse conceptalbums. Het album verdiende een gouden plaat, leverde de bekende single Storm and Thunder op en werd in die tijd vergezeld van een televisie-special. De inkijk in de studio-techniek uit die jaren en de sublieme geluidskwaliteit, die een wall of sound neerzet, is wat dit album bijzonder maakt. Er was, zeker in het Haagse, een enorme creativiteit en in die jaren voldoende studiotijd om te experimenteren met sound.

Rosanne Philippens plays Haydn & Stravinsky with The Vondel Strings (Channel Classics)

Topvioliste Rosanne Philippens speelt de vioolconcerten van Haydn en muziek van Stravinsky. Samen met een splinternieuw muzikaal gezelschap genaamd The Vondel Strings. Opgericht vanuit de pandemie omdat Rosanne niet wilde wachten op de beschikbaarheid van de reguliere orkesten, genoemd naar het huis ‘De Vondel’, waar Vera Beths woont, en opgedragen aan Coosje Wijzenbeek. Rosanne, die tegelijkertijd solist en dirigent is van dit uitmuntende ensemble, is hier op haar best. Ook The Vondel Strings, bestaande uit goede relaties van Rosanna, excelleren. Een enorm verrassend initiatief en een sublieme productie.

Lilly The Song is You (Double Moon/Challenge Records)

Je neemt een aantal standards van onder andere Hubbard, Ellington, Rodgers/Hammerstein en Kern. Het is al honderden keren vertoont. Lilly-Ann Hertzman heeft al vele prijzen in de wacht gesleept met haar absoluut bijzondere interpretatie van die songs. Ze speelt samen met jazz gitarist Gilad Hekselman en de synergie tussen deze muzikanten spat uit de luidsprekers. De fenomenale stem van Lilly met alleen een begeleiding op jazzgitaar. Het doet enigszins denken aan de stijl van Tuck & Patty. Dit is een absoluut topalbum. Artistiek en geluidstechnisch superieur.

Anna Fedorova Shaping Chopin (Channel Classics)

Een enorme verrassing. Anna Fedorova die Chopin speelt. Niet helemaal out-of-line, want Anna speelde al op zeer jonge leeftijd de werken van deze componist. Voor Anna bood deze muziek in het corona-jaar troost en voerde haar ook terug naar haar jeugd in Kiev. Op deze productie staat bekend repertoire. Je wordt helemaal gevloerd bij het beluisteren van Nocturne No.1 in C-Sharp Minor op.27 en Nocturne No.2 in D-Flat Major op.27. Wellicht iets minder bekend dan de walsen, maar van een enorme schoonheid. Niet alleen kan Anna de essentie en diepte van de composities overbrengen, maar de uitgevoerde werken zijn ook een demonstratie van haar uitzonderlijke technische vaardigheid.

Reinhard Winkler Let’s Face The Music (Challenge Records)

Drummer Reinhardt Winkler was op zeer jonge leeftijd al gecharmeerd van jazz. Voor deze productie koos hij een aantal tunes uit die tijd, van onder andere Goodman en Berlin. Vijf muzikale vrienden maken de band compleet. Wat resulteert is een fenomenaal stukje jazz in een zeer goede geluidskwaliteit. Luister maar naar de piano van John Di Martino, de stem van Simone Kopmajer en de bass van Boris Koslov.

Ennio Morricone Cosa Avete Fatto a Solange? (Music on Vinyl)

Ennio Morricone is de absolute meester van de filmmuziek. Cosa Avete Fatto a Solange (What Have You Done to Solange?) is een film waarin een onbekende met een groot mes paniek zaait op een Engelse katholieke meisjesschool. Hoewel de film goed ontvangen werd is de audio-track wellicht het meest aansprekende. De muziek is typisch Morricone. Maar echt met een geweldige kwaliteit op vinyl gezet.

Cabrera, Maj, Huang Canto Interno (trptk)

Een album waardoor je wordt gevloerd. Canto Interno is uitermate onderscheidend in de superieure kwaliteit waarmee de muziek wordt uitgevoerd door Luis Cabrera (double bass), Justyna Maj (piano) en Sylvia Huang (viool), maar ook in de keuze van de muziek. Hoe krijg je het voor elkaar om zo’n geweldige, expressieve, melodieuze en aansprekende verzameling muziek bij elkaar te krijgen van Franck, Schumann, Koussevitzky en Bottesini? Uiterst toegankelijk repertoire dat met grandeur wordt gepresenteerd. Luister alleen al naar een speels stuk als Humoresque. Let ook op de coördinatie tussen deze artiesten. Canto Interno hoort dan ook bij de top-producties op het trptk-label.

Martial Solal Coming Yesterday (Challenge Records)

De in 1927 in Algiers geboren pianist Martial Solal speelde in 2019 zijn laatste concert. Na zeventig jaar voor het klavier voelde hij dat de energie daarvoor aan het afnemen is. Solal beschouwt zich als een vertegenwoordiger van de jazz uit de twintigste eeuw. Hij ziet dat de elementen daarvan in onbruik raken en plaatsmaken voor nieuwe en in zijn beleving minder vrije vormen. Hij vindt ook dat hij zijn bijdrage aan de jazz heeft geleverd. De geweldige improvisaties en geluidskwaliteit vormen de motivatie om deze productie aan te schaffen.

Ralph Rousseau 12 Fantasias For Viola da Gamba (trptk)

Ogenblikkelijk als je de eerste tonen hoort die Ralph Rousseau speelt op de 18e-eeuwse zessnarige Viola da Gamba van Georg Aman, word je de akoestiek binnengezogen van de Utrechtse Geertekerk. De 12 Fantasias van Telemann werden in 2015 teruggevonden in een archief in Osnabrück. Voor muzikanten en muziektheoretici uiteraard een fenomenale gebeurtenis.

Ralph Rousseau is een bijzonder iemand met een brede interesse. Hij is kok, Master of Education, heeft een vlieglicentie, bestudeert astrofysica en motivationele theorie. De uitvoering kent een hoge mate van vrijheid. Omdat de partituren lange tijd zoek zijn geweest is er nog geen uitvoeringshistorie. Daarom kunnen deze topwerken onbevangen gespeeld en beluisterd worden.

Ledfoot Black Valley (TBC Records)

Het vijfde solo album van Tim Scott McConnell, alias Ledfoot, dat de luisteraar meevoert naar een donkere en lyrische blues-wereld. Het medium daarvoor bestaat uit de 12-snarige gitaar, die met een slide wordt bespeeld of met stalen fingerpicks. Ledfoot zelf spreekt dan ook over Gothic Blues. Hij is onder andere bekend van The Havalinas (1990 en 1991) en schreef songs voor onder andere TNT en Sheena Easton. Op deze nieuwe productie staan songs met diepte, begeleid door de fraaie, diepe, peilloze en sonore klanken van de gitaar. Poor Man’s Lullaby is daar een sterk voorbeeld van.