LG brengt Apple Music naar smart tv’s

Apple Music is vanaf vandaag wereldwijd beschikbaar om te downloaden voor bezitters van een LG smart tv. De enige vereiste is dat je een LG smart tv met webOS 4.0 of hoger hebt.

Met de Apple Music-app krijg je toegang tot meer dan 90 miljoen nummers, meer dan 30.000 playlists, Apple Music Radio streams en video’s in 4K-resolutie. Je hebt echter wel een abonnement nodig om van de dienst gebruik te maken. Muziek van Apple Music kan via de LG-televisie afgespeeld worden, en natuurlijk verder doorgestuurd worden naar een aangesloten audiosysteem.

Indien je nog geen abonnement op Apple Music hebt krijg je drie maanden gratis toegang wanneer je jezelf aanmeldt via de LG-televisie.