Zhiyun CRANE 4 is de nieuwste gimbal voor high-end camera’s

Ben je (semi-)professioneel bezig met camera’s en ben je toe aan stabiele beelden? De nieuwste stabilisator van Zhiyun heeft een aantal opvallende kenmerken, zoals de ingebouwde balansindicatielampjes bij elke motor, zodat je in één oogopslag de status van de balanskalibratie kunt zien. Je kunt de Zhiyun CRANE 4 via bluetooth verbinden met je camera, zodat je geen last hebt van kabels die loskomen of kwijtraken. Je kunt gemakkelijk video-opnames starten of foto’s maken vanaf de gimbal en hoeft dus niet helemaal bij de knoppen van de camera om te kunnen werken.

Unieke kenmerken van de Zhiyun CRANE 4:

Minder gewicht, meer ergonomie

De CRANE 4 is met precisie gemaakt en heeft een lichter ontwerp dan vorige generaties, waardoor cameramensen langer met een of twee handen kunnen werken zonder vermoeid te raken. De CRANE 4 heeft een nieuwe, verstelbare slinggreep die, in combinatie met de ergonomische polssteun, fijnafstelling van de hoek ondersteunt om precieze bewegingscontrole mogelijk te maken. De flexibele slinggreep kan worden afgestemd op de centrale as van de gimbal, wat een moeiteloze omschakeling tussen slingstijl en tweehandige modus mogelijk maakt, afhankelijk van wat de operator verkiest. Met de quick-release module schakel je moeiteloos tussen de liggende of staande stand, afhankelijk van de opname.

De CRANE 4 tilt laadvermogen naar een hoger niveau, waardoor hij zwaardere full-frame DSLR- en compact cinema-camera’s, zoals Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K, ZCAM en SIGMA FP-serie, nauwkeuriger kan optillen en bewegen. De langere armlengte en sterkere motoren zorgen voor moeiteloze precisie en ongelooflijke draagbaarheid.

Met het geïntegreerde 1,22 inch kleuren touchscherm kan de filmer gemakkelijk de functies van de CRANE 4 zien en aanpassen, zoals de balans, de bedrijfsmodus en real-time statusinformatie.

Vier 18650-batterijen met hoge capaciteit bieden tot 12 uur filmtijd en kunnen in minder dan twee uur volledig worden opgeladen via USB PD snelladen, zodat gebruikers de PD-lader van hun voorkeur voor meerdere apparaten kunnen gebruiken.

Nieuw voor de CRANE serie is dat de CRANE 4 een ingebouwd invullicht van 10 W bevat met een maximale verlichtingssterkte van 3200 lux, CRI 95+ en CCT tussen 2700 en 5500K. Het extra niveau van integratie en draagbaarheid voegt gemak toe aan opnames waar het gewicht van de kit en de grootte van de crew een prioriteit zijn.

De CRANE 4 kan worden gekoppeld aan een uitgebreide selectie professionele accessoires, zoals monitoring op afstand, follow-focus motoren en ZHIYUN’s TransMount beeldtransmissiesysteem, waardoor een uitgebreid creatief ecosysteem ontstaat voor professionele filmproductie.

Prijs en beschikbaarheid

De Zhiyun CRANE 4 is binnenkort verkrijgbaar bij Zhiyun dealers in Nederland. Je kunt kiezen uit twee opties. De Zhiyun CRANE 4 heeft een verkoopadviesprijs van 669 euro, maar je kunt ook kiezen voor de Combo Kit met extra accessoires voor 749 euro.