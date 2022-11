Zhiyun Smooth 5S: nieuwe smartphone gimbal met 3-assige stabilisatie

De Zhiyun Smooth 5S is de nieuwste smartphone gimbal van Zhiyun. Het is een geavanceerdere versie van de reguliere Smooth 5 die overigens ook beschikbaar zal blijven. De nieuwe Zhiyun Smooth 5S beschikt over een nieuw professioneel 3-assige stabilisatieontwerp. Hierbij is er meer ruimte tussen de assen, wat meer filmmogelijkheden met een breder zicht onder verschillende opnamehoeken kan brengen. De magnetische stalen motoren zijn van een verbeterd algoritme voorzien. De bredere telefoonklem kan nu ook grotere telefoons aan en biedt zelfs de mogelijkheid om externe lenzen op je smartphone te gebruiken.

De ingebouwde ledlamp geeft 300 lumen invullicht met een kleurtemperatuur van 5000K. Ook kun je optioneel nog twee externe led-lampjes aansluiten. De verbeterde assen geven een betere ondersteuning en aansturing en het besturingswiel laat je snel de zoomstand, scherpstelling en brandpuntsafstand aanpassen. De Smooth 5S van Zhiyun ondersteunt snelladen. Binnen twee uur is deze smartphone gimbal weer helemaal klaar voor gebruik. De volle accu is goed voor 25 uur filmen.

Specificaties Zhiyun Smooth 5S

Professionele 3-assige stabilisatie voor unieke opnamen hoeken

Magnetisch stalen motoren met geüpgraded algoritme voor smartphones met groot LCD

Bredere telefoonklem maakt gebruik van externe lenzen op de smartphone mogelijk

Ingebouwd krachtig 300 lumen invullicht (5000 K, 90+ CPI)

Extra brede assen voor supersnelle omschakeling tussen horizontale en verticale filmmodi

Groot besturingswiel voor het soepel en snel aanpassen van de zoomstand, scherpstelling en de keuze van de gewenste brandpuntsafstand

Ondersteuning van PD snelladen, laadt de gimbal in slechts 2 uur

Energiezuinig en krachtige accu zorgen voor een filmduur van maar liefst 25 uur

Compatibel met de Zhiyun ZY Cami, Pro Level en Filmic Pro app geschikt voor iOS en Android

Prijs en beschikbaarheid

De Zhiyun Smooth 5S is binnenkort beschikbaar in het wit en in het grijs. De normale adviesprijs is 189 euro, maar er is ook een Comboset verkrijgbaar met ministatief, opbergtas, led-lampje en VIP-kaart voor 239 euro.