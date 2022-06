Videoconferencing – een sprankelend AV-geheel

De camera

Een onscherpe, te grote of juist te kleine deelnemerskop in beeld werkt nu niet bepaald aantrekkelijk bij videovergaderingen. De deelnemers kunnen op het vergaderscherm doorgaans wel zien hoe zij in beeld komen maar letten daar vaak niet echt op. Soms valt er ook meer te zien dan de bedoeling was zoals een Belgische burgermeester in onderbroek tijdens een interview. Let hier dus op…

Een losse stevig opgestelde, richtbare camera met scherpstel- en zoomfunctie kan het vergaderbeeld op een stuk hoger niveau tillen. Compleet met zoomen en close-up zonder gewiebel. En ook nog eens op de juiste ooghoogte! Dat kan al met een kwalitatief goede webcam. Met een camcorder of systeemcamera op statiefje en HDMI- of USB-uit begint het al aardig op een echte videostudio te lijken. Voor het kritisch volgen van deelnemers is een PTZ-camera met tracking software geschikt.

Gebruik een goede (draaibare) stoel en zit rechtop. Uitgezakt is geen gezicht of staat ongeïnteresseerd. Wie het helemaal netjes wil doen zet een neutrale achtergrond neer. Dat maakt de deelnemers los en houdt allerlei storende objecten buiten beeld. N.B. Let er op dat de gedragen kleding voldoende afsteekt tegen de achtergrond.