Samyang V-AF: ’s Werelds eerste serie cine autofocus objectieven

Samyang introduceert een nieuwe line-up van objectieven die geoptimaliseerd zijn voor het maken van video-content. De nieuwe Samyang V-AF line-up is ’s werelds eerste range van autofocus objectieven voor videomakers, die ontworpen zijn om het creëren van videocontent gemakkelijker te maken. Het eerste objectief uit deze nieuwe V-AF line-up is de Samyang V-AF 75mm T1.9 en daarnaast zal Samyang nog vier objectieven uitbrengen tot eind 2023.

Samyang V-AF Roadmap

De Samyang V-AF serie cine objectieven zal eind dit jaar en eind volgend jaar nog verder uitgebreid worden met vier extra objectieven. Ook deze zijn allen ultralicht, compact en met een hoogwaardige autofocus. Eind 2023 zal de gehele Samyang V-AF cine objectieven range bestaan uit een 20mm T1.9, 24mm T1.9, 35mm T1.9, 45mm T1.9 en de vandaag geïntroduceerde 75mm T1.9.

Belangrijkste eigenschappen

Uniforme bouwwijze – compact en licht van gewicht

De unieke Samyang V-AF cine objectieven range vergroot de compatibiliteit met gimbals en drones door de uniforme vormfactoren toe te passen op de vijf verschillende brandpuntsafstanden (ultra-groothoek tot kort tele). Dankzij de compacte afmetingen van 73 X 70 mm, en het lichte gewicht van minder dan 300 gram is het niet nodig de apparatuur steeds opnieuw in te stellen wanneer de objectieven verwisseld worden.

Advertentie

Tally Lamp – Uitstekend gebruiksgemak

Het lampje aan de voorzijde en bij de bajonetvatting helpt de filmer om te zien of de opname gestart is of niet. Het maakt het maken van videocontent gemakkelijker, zelfs in een kleine set-up zonder veel apparatuur.

Ondersteuning 8K-video met een uniforme kleurbalans

De nieuwe Samyang V-AF serie ondersteunt opnameresoluties tot 8K, en dat in een kleine en lichtgewicht objectief. Hierdoor is de V-AF zeer geschikt voor gebruik met gimbals en drones, maar ook voor studio- en locatieproducties. Alle objectieven in de nieuwe V-AF-serie zijn wat kleur betreft op elkaar afgestemd, om zo witbalansverschuiving bij het verwisselen van objectieven te voorkomen. Tot slot zorgen de negen diafragmabladen voor een prachtig en natuurlijk ogend bokeh in de gemaakte opnamen.

Custom knop en schakelaar

Voorzien van de “Focus save” functie die gebruikelijk is in professionele cine apparatuur en een custom mode die functie toevoegt via firmware, die video-specifieke functies biedt voor studenten- en amateur filmers die dromen van cinematografie. Zo kunnen diafragma bediening via scherpstelring, Linear MF (300 gr) en Cine AF ingesteld worden met behulp van het, optionele, Samyang Lens Station.

Uniforme bouwwijze qua lengte en diameter

Uniforme kleurweergave over alle objectieven

Zeer compact formaat en licht van gewicht

Led opname indicatielampje (Tally light)

Soepele scherpstelring is zonder adapter te gebruiken met follow focus systemen

Custom knop en schakelaar voor o.a. opslaan scherpstelpunt

Ontworpen voor de Full-Frame Sony E-mount

ACC aansluiting voor professioneel gebruik

58mm filtermaat voor alle objectieven

Prijzen en beschikbaarheid

De nieuwe Samyang V-AF 75mm T1.9 en de andere objectieven van deze serie, zullen voor het eerst wereldwijd getoond worden op de IBC 2022. Deze wordt gehouden van 9-12 september in de RAI-Amsterdam. Vanaf eind september zal de Samyang V-AF 75mm T1.9 FE te koop zijn bij de Samyang dealers in de Benelux voor een adviesverkoopprijs van €629,99 inclusief btw.