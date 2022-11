Nikon introduceert zwarte editie Z fc-camera en nieuw objectief

Z fc zwarte editie

De Z fc-systeemcamera was het eerste Z-seriemodel waarbij een klassiek ontwerp werd gecombineerd met geavanceerde systeemcamera-technologie. Na het succes van de zilveren editie van vorig jaar, volgt nu de zwarte editie, exclusief verkrijgbaar via de Nikon Store. Er zijn zes nieuwe kleuren voor de Premium Exterior toegevoegd, die exclusief beschikbaar zijn voor de Z fc zwarte editie. In totaal zijn er nu 12 verschillende kleurvariaties voor de Z fc zilver en de Z fc zwart.

De NIKKOR Z 40mm f/2 (SE)

Met een lichte constructie en superieure optische prestaties is het NIKKOR Z 40mm f/2 Special Edition-objectief perfect voor het maken van portretten en andere foto’s. Met het constante maximale diafragma van f/2 kunnen fotografen ronde bokeh creëren en met de standaardbrandpuntsafstand van 40 mm wordt het belangrijkste onderwerp benadrukt.

Het NIKKOR Z 40mm f/2 (SE)-objectief heeft hetzelfde ontwerp als de klassieke NIKKOR-objectieven, die in dezelfde periode zijn uitgebracht als de Nikon FM2-filmcamera: het model dat de inspiratie vormde voor de Z fc. Met deze lancering biedt Nikon een nog bredere keuze aan objectieven die passen bij het retro-ontwerp van de Z fc.

Dankzij het compacte formaat en lichte gewicht ziet de camera er niet alleen goed uit, maar is hij ook perfect voor onderweg. Daarbij zorgt de snelle en nauwkeurige autofocus en een stofbestendige en druipwaterdichte camerabody ervoor dat hij geschikt is voor elke levensstijl.

Beschikbaarheid en prijs

De NIKKOR Z 40mm f/2 (SE) is verkrijgbaar vanaf januari 2023 voor een adviesprijs van 349,00 euro. De Z fc zwart (body only) is uitsluitend verkrijgbaar via de Nikon Store voor een adviesprijs van 1049,00 euro.