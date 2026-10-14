De opzet

Het idee achter de Black Magic ProDock is eenvoudig: Verwijder de knelpunten in connectiviteit die telefoons nu eenmaal beperken voor de inzet op professionele video/filmsets. ProDock breidt de I/O van de iPhone uit naar industriestandaard poorten. Hiermee kunnen de opnamecrews meerdere camera’s synchroniseren, goede monitorschermen voeden en microfoons en hoofdtelefoons kunnen aansluiten.

Belangrijk is het direct naar USB compatible SSD-apparaten opslaan. Dat geeft een snelle grotere opslag dan bij de standaard iPhone 17 of Pro het geval is. Tevens welkom is het de sterke 12V voeding die niet alleen de iPhone maar ook de snelle SDD-opslag en overige geïnstalleerde accessoires van stroom voorziet. De ProDock wordt opgenomen in een rig-systeem waarin de iPhone 17 is gemonteerd.

Om welke aansluitingen gaat het? Dat zijn volledige HDMI-monitoring, BNC-genlock en timecode, dual-purpose USB-C voor SSD-opname en accessoires, 12V vergrendelde voeding en 3,5 mm audio I/O. Dit alles met een nauwe integratie voor de Blackmagic Camera-app.