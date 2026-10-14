De Apple iPhone 17, 17 Pro en Max staan bekend als hoogwaardige videocamera’s. Alleen ontbreken er uitgebreide aansluitingen, er is alleen USB-C, voor gevorderd en professioneel gebruik. Plug de Blackmagic Camera Pro Dock in jouw iPhone en je beschikt over HDMI-monitoring, een BNC genlock met tijdcode, dual-purpose USB-C, een 3.5 mm audiojack en 12V voeding.
Zoals gezegd zijn er bij smartphones een aantal knelpunten bij de connectiviteit c.q. de externe hardware-verbindingen. Je komt gewoon connectoren tekort voor serieuze en professionele videodoeleinden. Voor wie echt met een volledig connectieve rig aan de slag wil wordt met de Blackmagic ProDock aansluit-hub op zijn wenken bedient. Doe daar dan nog de Camera-app bij en het systeem is compleet.
De opzet
Het idee achter de Black Magic ProDock is eenvoudig: Verwijder de knelpunten in connectiviteit die telefoons nu eenmaal beperken voor de inzet op professionele video/filmsets. ProDock breidt de I/O van de iPhone uit naar industriestandaard poorten. Hiermee kunnen de opnamecrews meerdere camera’s synchroniseren, goede monitorschermen voeden en microfoons en hoofdtelefoons kunnen aansluiten.
Belangrijk is het direct naar USB compatible SSD-apparaten opslaan. Dat geeft een snelle grotere opslag dan bij de standaard iPhone 17 of Pro het geval is. Tevens welkom is het de sterke 12V voeding die niet alleen de iPhone maar ook de snelle SDD-opslag en overige geïnstalleerde accessoires van stroom voorziet. De ProDock wordt opgenomen in een rig-systeem waarin de iPhone 17 is gemonteerd.
Om welke aansluitingen gaat het? Dat zijn volledige HDMI-monitoring, BNC-genlock en timecode, dual-purpose USB-C voor SSD-opname en accessoires, 12V vergrendelde voeding en 3,5 mm audio I/O. Dit alles met een nauwe integratie voor de Blackmagic Camera-app.
Voordelen in de praktijk
Er zijn drie USB-C poorten. Ideaal voor snelle externe SSD-opname en het koppelen van accessoires zoals lens- of camera-bedieningsapparaten. De intelligente stroomvoorziening verdeelt de 12V DC over de iPhone en alle aangesloten USB-C-apparatuur. Heel geschikt voor lange takes en complexere rigs. Een full-size HDMI-uitgang maakt verbinding met monitoren of EVF’s (zoekers) mogelijk. Hierdoor kunnen directors, focus pullers en clients direct een goede video-feed krijgen. Het kaderen, de belichtingscontroles en referentieweergave worden er een stuk eenvoudiger op. De iPhone17 (Pro) kent geen eigen 3.5 mm audiojack meer. Met de ProDock krijg je er een 3,5 mm microfooningang en een aparte 3,5 mm hoofdtelefoonuitgang bij. Het aansluiten van externe microfoons zoals handhelds, revers of on-camera shotguns is nu relatief simpel.
Blackmagic Design bracht al eerder een Camera-app uit die jouw iPhone een professioneel videobedieningsscherm geeft. ProDock is ontworpen om nauw samen te werken met deze bedieningsapp. Dat biedt een cinema-achtige gebruikersinterface met snelle toegang tot framerate, sluiterhoek, witbalans en ISO, plus directe Blackmagic Cloud-workflows. Opnemen in standaardformaten tot ProRes, inclusief ProRes RAW, wordt ondersteund voor high-end imaging pipelines.
Met professionele BNC-verbindingen brengt Blackmagic Camera ProDock externe genlock en timecode naar de iPhone 17 Pro en 17 Pro Max, waardoor het mogelijk is om alle apparaten perfect synchroon te houden. Genlock zorgt ervoor dat elk videoframe synchroon wordt vastgelegd met andere bronnen, zoals camera’s en switchers, waardoor problemen zoals verloren frames worden voorkomen. Het stelt klanten ook in staat om LED-muren te fotograferen zonder afleidende flikkering of tearing, wat belangrijk is voor virtuele productie
Verder noemen wij de ¼ inch bevestigingspunten voor het koppelen van de ProDock zelf en andere (rig-)accessoires.
Kortom
De Blackmagic ProDock maakt samen met de Cam-app een volledig connectieve videocamera van jouw iPhone 17 of 17Pro. Doet niet onder voor een eenvoudigere pro-opsteling.
Prijzen & Info
Blackmagic ProDock € 309,-
www.blackmagicdesign.com
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