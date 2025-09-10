iPhone 17-serie met Center Stage-camera en A19-chip gelanceerd

Apple heeft gisteravond groots uitgepakt met de iPhone 17-serie. De serie kent een aantal nieuwigheden, waaronder de Center Stage-camera, de A19-chip, iOS 26 (we slaan een aantal versies over) en een vernieuwd camerasysteem.

Dit is de iPhone 17

De iPhone 17 heeft een oledscherm van 6,3-inch met een verversingssnelheid van 120Hz (ProMotion noemt Apple dat). Aan boord vinden we de A19-chip met 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. Apple heeft geen optie meer voor 128 GB opslaggeheugen en dat kunnen we alleen maar toejuichen, want dat is vandaag de dag toch wel heel weinig. Het toestel heeft een hoofdcamera van 48 megapixel en ook een ultragroothoekcamera van 48 megapixel. De selfiecamera voorop beschikt over 24 megapixel.

Dit zijn de iPhone 17 Pro en 17 Pro Max

Vraag je net iets meer van je nieuwe iPhone? Dan zijn daar de beide Pro-modellen met een aluminium behuizing en een cameramodule dat er dit keer anders uitziet. Geen kookeiland meer, maar over de hele breedte getrokken. Aan boord vinden we de A19 Pro-chip, een snellere versie dan die in de reguliere iPhone 17. Ook het Pro-model heeft een oled-scherm van 6,3-inch, maar de Pro Max doet er met een oled-scherm van 6,9-inch nog een schepje bovenop.

Ook qua camera’s krijg je meer. Een derde camera in de vorm van een nieuwe telelens met een veel grotere sensor (4x optische zoom, 48 megapixel, f/2.8) en de Pro Max heeft ook nog een ToF-sensor aan boord. De zogenaamde Center Stage-camera vinden we ook bij de Pro-modellen terug. In feite betekent het dat jij altijd in het midden te zien bent.

iOS 26

We slaan nogal wat stappen over, maar de nieuwe iPhone 17-serie komt met iOS 26 aan boord. Apple heeft de vormgeving flink vernieuwd, er zijn nieuwe AI-functies met Apple Intelligence bijgekomen en ook zijn de standaard apps voor dagelijks gebruik verder verbeterd. iOS 26 bevat verder nieuwe features voor CarPlay, Apple Music, Kaarten en Wallet, plus de gloednieuwe Apple Games-app, zodat je vanuit één app bij al je games kunt.

Prijs en beschikbaarheid