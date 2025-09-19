Koop de iPhone 17 voordelig bij Ben (ADV)

Maak kennis met de iPhone 17: de perfecte basis

De iPhone 17 bouwt voort op het succes van de iPhone 16 en tilt je smartphone-ervaring naar een hoger niveau. Het basismodel van de iPhone 17 introduceert een aanzienlijk verbeterde camera-ervaring, met een nieuwe 48-megapixel ultragroothoeklens. Dit is een grote sprong voorwaarts ten opzichte van de 12-megapixel lens in de iPhone 16 en zorgt voor scherpere en meer gedetailleerde foto’s.

Ook het display heeft een flinke upgrade gekregen, met ProMotion-technologie die de verversingssnelheid dynamisch aanpast tot 120 Hz. Dit resulteert in soepeler scrollen en een vloeiendere gebruikerservaring, een functie die voorheen alleen beschikbaar was op de Pro-modellen. Bovendien is de batterijduur verbeterd en is de iPhone 17 uitgerust met de krachtige A19-chip, die 20% sneller is dan de chip in de iPhone 16. Bij Ben hebben ze voor jou het basismodel van de iPhone 17, zodat je kunt genieten van de nieuwste technologie zonder de hoofdprijs te betalen. Ontdek alles over de iPhones bij Ben.

Het nieuwe tijdperk van iOS 2

De iPhone 17 luidt ook een nieuw tijdperk in met de komst van iOS 26. Deze nieuwe reeks in het besturingssysteem van Apple brengt significante verbeteringen en veranderingen met zich mee, met name op het gebied van Artificial Intelligence. Een van de opvallendste nieuwe features is “Live Translation”, waarmee je gesprekken en teksten in realtime kunt vertalen. Daarnaast is er “Visual Intelligence”, waarmee je content op je scherm kunt analyseren en direct actie kunt ondernemen, zoals het herkennen en zoeken van objecten in een foto.

Ook de “Telefoon” app is vernieuwd, met een “Hold Assist”-functie die je een melding geeft wanneer iemand aan de lijn komt, zodat je niet eindeloos naar wachtmuziek hoeft te luisteren. iOS 26 introduceert een geheel nieuwe “Liquid Glass” design, wat zorgt voor een dynamische en vloeiende uitstraling van je interface en app-iconen. Al deze innovaties maken je dagelijks gebruik nog slimmer en intuïtiever.

Jouw iPhone 17 voordelig bij Ben

De combinatie van de nieuwe iPhone 17 en een abonnement van Ben is een winnende formule. Met de scherpe prijzen van Ben is de nieuwste iPhone binnen handbereik. Of je nu op zoek bent naar veel data of juist onbeperkt bellen, bij Ben vind je een abonnement dat perfect bij jou past. Ontdek de Apple iPhone 17 bij Ben en sluit vandaag nog je voordelige abonnement af.

Dit is een gesponsord artikel.