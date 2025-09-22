Nieuws Mobile Smartphones

'Vouwbare iPhone lijkt op twee gecombineerde iPhone Air-modellen'

22 september 2025
Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan lijkt de vouwbare iPhone straks op twee iPhone Air-modellen, die Apple als het ware aan elkaar geplakt heeft.

iPhone 17 Apple iPhone Air

Het lijkt steeds waarschijnlijker dat Apple werkt aan een vouwbare iPhone, met een mogelijke lancering eind volgend jaar. Volgens nieuwe geruchten, onder andere van de bekende Bloomberg-journalist Mark Gurman, kunnen we een eerste beeld vormen van wat we mogen verwachten.

Het ontwerp van de vouwbare iPhone zou gebaseerd zijn op de eerder gelanceerde iPhone Air, wat suggereert dat het toestel extreem dun zal zijn. Gurman beschrijft het als twee iPhone Airs die aan elkaar geplakt zijn. Uitgaande van de dikte van een dergelijk model (5,6 mm), zou de vouwbare iPhone in gesloten staat mogelijk dikker kunnen zijn dan concurrenten als de Samsung Galaxy Z Fold 7 (8,9 mm). Analist Ming-Chi Kuo voorspelt echter dat het toestel in opengevouwen toestand juist uitzonderlijk dun zal zijn, misschien slechts 4,5 mm

Eerste vouwbare iPhone

Een belangrijk voordeel van het iPhone Air-ontwerp is de focus op stevigheid. Het toestel zou een titanium behuizing krijgen, een materiaal dat bekend staat om zijn robuustheid. Misschien wel de grootste troef van Apple zou de repareerbaarheid kunnen zijn. Waar de Galaxy Z Fold 7 en Pixel 10 Pro Fold een lage reparatiescore van drie uit tien krijgt, volgens iFixit, zou de vouwbare iPhone een score van zeven uit tien kunnen halen (net zoals de iPhone Air).

Apples eerste vouwtelefoon komt waarschijnlijk met een flink prijskaartje. De verwachting is dat die duurder wordt dan de huidige vouwbare telefoons, met een startprijs van minimaal 2.000 dollar, omgerekend zo’n 1.700 euro (exclusief btw).

