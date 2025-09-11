iPhone 17 haal je nu extra voordelig bij Odido (ADV)

Odido wil graag dat iedereen mee kan doen met de digitale technologie van nu én in de toekomst. Je kent ons voorheen als T-Mobile, maar inmiddels zijn we jouw vertrouwde plek voor Mobiel, Glasvezel en TV. Zo willen we het je vooral makkelijker maken en zorgen dat het leuk blijft. Je kan alles eenvoudig bij ons regelen via de app, maar staan ook altijd voor je klaar via de chat en telefoon. Odido biedt onbeperkt internetten, bellen en smsen voor iedereen. Je kiest het abonnement dat echt bij je past en kunt het altijd naar boven of beneden aanpassen. Zo geniet je ook zonder zorgen van de nieuwe iPhone 17-serie op ons snelle 5G-netwerk.
Werd jij ook zo enthousiast van de lancering van de iPhone 17? De nieuwe iPhone 17, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max scoor je nu extra voordelig bij Odido.
Dit is de nieuwe iPhone 17-serie
De nieuwe iPhone 17-serie bestaat uit drie verschillende smartphones, namelijk de iPhone 17, de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Allereerst het reguliere toestel, want de nieuwe iPhone 17 beschikt over een oled-scherm van 6,3-inch met de razendsnelle A19-chip. Je hoeft je geen zorgen meer te maken over opslaggeheugen, want het basismodel beschikt al over 256 GB. Samen met een hoofdcamera van 48 megapixel en ultragroothoekcamera van 48 megapixel maak jij de mooiste foto’s.
Vraag je net wat meer van je nieuwe iPhone? Dan heeft Apple de twee nieuwe Pro-modellen uitgebracht. Opvallend is de nieuwe camerabalk achterop het toestel dat nu over de gehele breedte valt. De iPhone 17 Pro is beschikbaar met een oled-scherm van 6,3-inch en de grotere iPhone 17 Pro Max met een oled-scherm van 6,9-inch. In de Pro-modellen vind je de nog snellere A19 Pro-chip voor extra goede prestaties en ook nog een extra camera in de vorm van een nieuwe telelens met een veel grotere sensor. Hiermee haal je objecten met 8x optische zoom dichterbij. Opvallend is de nieuwe Center Stage selfiecamera. Hiermee ben jij altijd in het midden te zien doordat de camera altijd op jou zal focussen.
De nieuwe iPhone 17-serie is uitgerust met iOS 26. Zijn we al bij nummertje 26? Apple slaat een flink aantal versies over, maar dat komt omdat Apple meer duidelijkheid wil bieden aan alle gebruikers. Ze gebruiken voortaan gewoon het (aankomende) jaar als nummer, zodat je makkelijk kunt checken of je de nieuwste versie hebt. Je vindt nieuwe AI-functies met Apple Intelligence, verbeterde standaard apps en nieuwe features voor onder andere CarPlay, Apple Music, Kaarten, Wallet en een gloednieuwe Games-app.
Voordelig met abonnement bij Odido
Je scoort de nieuwe iPhone 17, iPhone 17 Pro of iPhone 17 Pro Max nu extra voordelig bij Odido. Vanaf 12 september start de verkoop en kun je de nieuwe smartphones van Apple scoren. Je kunt de iPhone 17 natuurlijk los kopen, maar wie slim is kiest voor een abonnement bij Odido. Vooral de duurdere modellen zijn dan extra aantrekkelijk. Vanaf vrijdag 12 september 14.00 uur kun je de iPhone 17 Pro pre-orderen met scherpe maandprijzen. Kies je voor Unlimited, dan bel, sms en internet je onbeperkt op ons razendsnelle 5G-netwerk. Kies gewoon het abonnement dat bij je past en verandert je telefoongebruik? Dan pas je het abonnement gemakkelijk aan.
