iPhone 17 haal je nu extra voordelig bij Odido (ADV)

Dit is de nieuwe iPhone 17-serie

De nieuwe iPhone 17-serie bestaat uit drie verschillende smartphones, namelijk de iPhone 17, de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Allereerst het reguliere toestel, want de nieuwe iPhone 17 beschikt over een oled-scherm van 6,3-inch met de razendsnelle A19-chip. Je hoeft je geen zorgen meer te maken over opslaggeheugen, want het basismodel beschikt al over 256 GB. Samen met een hoofdcamera van 48 megapixel en ultragroothoekcamera van 48 megapixel maak jij de mooiste foto’s.

Vraag je net wat meer van je nieuwe iPhone? Dan heeft Apple de twee nieuwe Pro-modellen uitgebracht. Opvallend is de nieuwe camerabalk achterop het toestel dat nu over de gehele breedte valt. De iPhone 17 Pro is beschikbaar met een oled-scherm van 6,3-inch en de grotere iPhone 17 Pro Max met een oled-scherm van 6,9-inch. In de Pro-modellen vind je de nog snellere A19 Pro-chip voor extra goede prestaties en ook nog een extra camera in de vorm van een nieuwe telelens met een veel grotere sensor. Hiermee haal je objecten met 8x optische zoom dichterbij. Opvallend is de nieuwe Center Stage selfiecamera. Hiermee ben jij altijd in het midden te zien doordat de camera altijd op jou zal focussen.

De nieuwe iPhone 17-serie is uitgerust met iOS 26. Zijn we al bij nummertje 26? Apple slaat een flink aantal versies over, maar dat komt omdat Apple meer duidelijkheid wil bieden aan alle gebruikers. Ze gebruiken voortaan gewoon het (aankomende) jaar als nummer, zodat je makkelijk kunt checken of je de nieuwste versie hebt. Je vindt nieuwe AI-functies met Apple Intelligence, verbeterde standaard apps en nieuwe features voor onder andere CarPlay, Apple Music, Kaarten, Wallet en een gloednieuwe Games-app.