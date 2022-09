Nikon introduceert de nieuwe NIKKOR Z 17-28mm f/2.8

De NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 is een lichtsterk ultragroothoekzoomobjectief en kun je gebruiken van landschapsfotografie tot aan beeldvullende close-ups. Dankzij het brandpuntafstand van 17-28 mm kunnen fotografen allesomvattende groothoekopnamen maken en perspectieven overdrijven. Het vaste diafragma van f/2.8 is ideaal voor het maken van foto’s bij beschikbaar licht of voor creatief werken met sluitertijden.

Gebruikers die voor dramatische ultragroothoekclose-ups willen gaan, hebben profijt van de kortste scherpstelafstand van slechts 0,19 m voor scherpe, heldere resultaten op korte afstand. Daarnaast zorgt de grote zoomring van het objectief voor een comfortabele bediening en stabiele kadrering. Bovendien kun je met de snel reagerende AF van Nikon direct scherpstellen, of je onderwerp zich nu op de voorgrond of op de achtergrond bevindt.

Matthieu van Vliet General Manager SAS: “Of je nu op reis bent, evenementen fotografeert of gewoon graag verhalen vertelt, met de NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 liggen intrigerende composities en dramatische perspectieven binnen handbereik. Deze ultragroothoekzoom is gemaakt om op je camera te houden terwijl je nieuwe inspiratie opdoet of vertrouwde plaatsen bezoekt om ze vast te leggen vanuit gedurfde nieuwe hoeken.”

NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 belangrijke kenmerken

Lichtgewicht ultragroothoekzoomobjectief van 17-28 mm: uitmuntende scherpte en minder vertekening, zelfs bij opnamen in de ultragroothoekstand van 17 mm.

Advertentie

Korte scherpstelafstand: een korte scherpstelafstand van slechts 0,19 m zorgt voor scherpe, heldere resultaten op korte afstand.

Groot vast diafragma van f/2.8: handhaaft een consistente belichting over het hele zoombereik. Ideaal voor het maken van foto’s bij beschikbaar licht of voor creatief werken met sluitertijden en scherptediepte.

Prachtige bokeh: door de grote Z-vatting in combinatie met de negen afgeronde lamellen van het diafragma van f/2.8 bestaat de bokeh uit grote, zachte bollen en wordt hij prachtig geaccentueerd bij korte afstanden.

Ook geweldig voor video: video’s worden niet verpest door scherpstelgeluiden. Variatie in brandpuntsafstand wordt aanzienlijk verminderd, zodat gebruikers de scherpstelling soepel kunnen verplaatsen met behoud van de kadrering.

Betrouwbare scherpstelling: de AF is snel, vloeiend, stil en nauwkeurig.

Eenvoudige bediening: de aanpasbare geluidloze instelring en grote zoomring zijn eenvoudig te bedienen wanneer je door de zoeker kijkt.

Compact: lichtgewicht, weegt slechts circa 450 gram en het objectief is afgedicht ter bescherming tegen stof en waterdruppels.

Prijs en beschikbaarheid

De NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 is vanaf eind oktober verkrijgbaar voor een adviesprijs van 1.349 euro.

Lees meer over Nikon.