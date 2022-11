Nieuwe uitgave: Digital Movie 148 2022

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER:

OLED-TV: Panasonic TX-55LZW2004 (NL) / TX-55LZ2000 (BE) – Beeld én geluid op referentieniveau

Televisies die extra aandacht besteden aan het geluid, dat zien we graag. De Panasonic TX-55LZW2004 / TX-55LZ2000 belooft niet alleen top OLED-prestaties, maar ook nog eens top geluid met een unieke array-speaker van Technics. Kan Panasonic de prestaties van andere topmodellen nog verbeteren?



Systeemcamera: Fujifilm X-H2 40Mp en 8K – Alles wat het hart van de foto/cinematograaf begeert

Fujifilm weet uit het APS-C sensorformaat verrassend veel te halen. Het recente model X-H2 systeemcamera doet 40,2 megapixels voor de fotograaf en 8K 30P Apple ProRes voor de cinematograaf. Dat was tot op heden ongekend. Zeker als je de hoge beeldkwaliteit van de nieuwe X-Trans CMOS 5 HR beeldsensor in ogenschouw neemt! In het oog springen verder Deep Learning AF, een voortreffelijke 5-assige IBIS een maximale sluitertijd van 1/180.000ste seconde (geen ND-filters meer nodig), de lagere 125 ISO-basiswaarde en de 0,8 x vergrotende 5.76 miljoen dots EFV.



Objectief: SIGMA 28-70 mm F2.8 DG DN | C – Een ware topper voor zijn geld

De huidige generatie spiegelloze (hybride) systeemcamera’s stelt geheel andere eisen aan objectieven. Een nieuwe lensvatting vrijwel bovenop de sensor, het gebruik van het volledige sensoroppervlak en vooral compact en licht vormen de mechanische uitdaging. En bij optisch moet het glaswerk meer dan 4K video en 30-40 Megapixel voor fotografie aankunnen. De nieuwe uitvoering van de 28-70 mm zoon in de vorm van de SIGMA Contemporary F2.8 DG DN | C voldoet aan al deze eisen.

Objectief: Tamron 17-70mm f 2.8 Di III-A VC RXD – Nu ook in de Fujifilm XF-vatting

Het brandpuntbereik van 17-70 mm komt bij de APS-C-beeldsensor zoals bij de Fujifilm XF-camera’s neer op het equivalent van 25.5 tot 105 mm kleinbeeld. Een interessante range van een flinke groothoek tot een korte telezoom voor zowel foto als video. Bovendien staat dit viermaal zoomobjectief op hoog niveau bij de optisch-mechanische bouw, snelle accurate autofocus en weerbestendigheid.

Systeemcamera: Canon EOS R7 – Een relatief snelle opnamerakker

Met de EOS R7 introduceert Canon een indrukwekkend snelle 32,5 Megapixel APS-C systeemcamera. Met een beeldstabilisatie tot 7 stops, een uitstekende AutoFocus en 30 beelden per seconde is menig fotograaf in de wolken. Met de meegeleverde adapter passen alle EF-objectieven op de body. En de videofilmer krijgt vloeiende volledig 4K videobeelden gehaald uit 7K oversampled opnamen. Is deze hybride systeemcamera nu ook een teken aan de wand bij de teloorgang van de spiegelreflex?

DigitalNieuws

Tips & Trucs van Video College – Slimme rekentools voor video- en Fotoliefhebbers

In deze Tips & Trucs attendeer ik de lezers op een zeer bijzondere website te weten: Omni Calculator.

DigitalNova

DIGITAL TEST

Soundbar: Harman Kardon Citation Multibeam 1100 – Citation-topmodel met Atmos

Door sterk in te zetten op hedendaags design is de Citation-familie van Harman Kardon al enkele jaren een elegant alternatief voor Sonos. Met de Citation 1100 is er nu eindelijk een Dolby Atmos-soundbar.

OLED TV: LG OLED42C24LA – De kleinste OLED-tvEen 42 inch OLED-tv, daar hebben we lang op moeten wachten. Maar wie niet genoeg plaats heeft of gewoon niet houdt van een erg groot scherm kan nu ook van OLED-kwaliteit genieten. De OLED42C24LA is bovendien van alle features voorzien die je op de grotere modellen vindt.

DIGITAL SHOW: IBC 2022 – Een overweldigend aanbod

Na twee jaar eindelijk weer een fysieke IBC in de RAI te Amsterdam. Een vraag die rijst is of dergelijke broadcasts conventions in beurshallen nog wel zin hebben in het on-line-tijdperk? We hebben toch ook digitale productpresentaties en videoconferencing op afstand. Het antwoord luidt echter gewoon: ja. Het elkaar fysiek ontmoeten en informatie uitwisselen, de sfeer opsnuiven en vooral al het nieuws daadwerkelijk kunnen zien en aanraken valt niet te vervangen.



DIGITAL PRODUCTNIEUW: Sennheiser Ambeo Soundbar Plus



DIGITAL PRAKTIJK: Wat je in films niet 1-2-3 ziet- Kijk eens een tweede keer

Wie een film of documentaire bekijkt, wordt vaak meegesleept door het verhaal en door het acteertalent van de acteurs. Maar er is zo veel meer te zien. Kijk eens meer naar de omgeving en de wereld waarin het verhaal zich afspeelt.

DIGITAL ACHTERGROND

Beeldstabilisatie – Rust in het beeld en langere sluitertijden

Beeldstabilisatie in de body en/of het toegepaste objectief draagt in hoge mate bij tot rust in het video- en fotobeeld. Daarvoor zijn tal van optische en elektronische systemen ontwikkeld. Hoe werken nu die OIS, IBIS, EIS en hybride vormen? En wat kan je daar nu van verwachten bij het uit de hand opnemen?

Alles over gimbals – Laat de camera echt professioneel vloeiend bewegen

Een videocamera die vloeiend een onderwerp volgt of daar creatief omheendraait en beweegt schiet prachtige en imponerende beelden. Naast de pan en tilt ook perfecte rotaties. De meeste camerabody’s en tal van objectieven beschikken wel over een vorm van beeldstabilisatie. Die valt echter in het niet met de stabilisatie- en extra bewegingswinst die je met een gimbal maakt. Die houdt de camera in motion altijd recht.

Play-Fi – In het grote woud van streamingplatformen en -technieken is DTS een relatief nieuwe speler. Het bedrijf heeft DTS Play-Fi als streaming audioplatform in de markt gezet en inmiddels zien we steeds meer producten verschijnen met dit platform. Maar wat is DTS Play-Fi precies en wat zijn de voor- en nadelen?

