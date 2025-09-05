Nieuwe uitgave: Digital Movie 165-2025

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

FUJIFILM X half compactcamera – Digitale fun bij realistische analoge beleving

Ben je dol op de analoge filmbeleving maar vindt het werken met rolletjes te omslachtig en wilt wel de digitale functionaliteit voor social media? Dan is de nieuwe digitaal-analoog FUJIFILM X half compactcamera beslist iets voor jou. Fotografeer met het echte analoge gebruiksgevoel uitgebreid met digitale filmsimulaties en effecten geheel toegespitst op verticaal 3:4 schieten en storytelling op social media.

Sony Bravia Theatre Bar 6 – Kleine krachtpatser voor films en games

De Bravia Theatre Bar 6 is Sony’s nieuwste soundbar. In tegenstelling tot de eerdere Bar 8 en Bar 9 is dit een kleinere 3.1.2-soundbar die zich eerder in een kleinere woonkamer thuisvoelt. Maar het biedt wel Dolby Atmos-geluid…

Yaber T2 Plus – Compacte projector met Google TV

De markt voor compacte projectoren is de laatste jaren flink gegroeid, en met goede reden. Ze bieden een flexibele oplossing voor entertainment, of het nu gaat om een filmavond in de tuin, een presentatie op locatie, of gewoon een groter beeld in de woonkamer zonder een groot televisiescherm dat er permanent hangt. Yaber, een relatief nieuwe speler op deze markt, heeft met de T2 Plus een interessante propositie neergezet. Deze draagbare projector, inclusief een Google TV-dongle, belooft een complete entertainmentervaring in een compacte vorm. We hebben de projector een paar weken getest.

Reflecta X66 en Plustek OpticFilm 8100 – Scan negatieven en dia’s naar digitale video en foto

Met een scanner zet je filmnegatieven en diapositieven over naar digitale beeldbestanden. Deze videofiles kan je in de juiste resolutie en afmetingen vervolgens gebruiken in de montage, social media, als foto’s afdrukken of beeldarchieven opnemen. Zo ontmoeten analoog en digitaal elkaar op creatieve wijze. Daarnaast ook het redden van oude beeldarchieven en op zolder teruggevonden filmpjes. In dit artikel bespreken wij twee vriendelijk geprijsde filmscanners van Reflecta en Plustek.

LG OLED65G56LS – Een nieuw OLED-topmodel

LG pakt uit met een nieuwe OLED-paneeltechnologie. Het Primary RGB Tandem paneel belooft een stevige sprong in helderheid en kleurbereik. Hoe doet het dat? En kan het de verwachtingen waarmaken? Daarnaast heeft LG webOS 25 uitgebreid met een aantal AI-functies en een nieuwe afstandsbediening.

Pentax 17 compact – Een unieke schietervaring met analoog halfframe

Terug naar de toekomst? Het arriveren van een gloednieuwe analoge halfframe compactcamera mag toch wel heel opmerkelijk genoemd worden. Pentax/Rollei ging de uitdaging van de vraag naar meer geavanceerde analoge compactcamera’s aan en lanceerde in 2024 de halfframe Pentax 17. Niet alleen een schoonheid om te zien maar ook een staaltje van technisch vernuft in de snel groeiende marktvraag naar compacts die meer in hun mars hebben.

Panasonic AG-CX370 camcorder – Hoogwaardige 4K live IP videoproductie

Camcorders voor live (meteen ter plekke) videoproductie zijn heel gewild bij het opnemen van sport, manifestaties, bijeenkomsten, muziekoptredens en in studio’s. Allemaal geheel volgens de huidige trend om het opgenomen videobeeld en meteen direct via een netwerk met Internet Protocol (IP) te verspreiden. En dat is precies hetgeen de nieuwe Panasonic AGC-CX370 draagbeugel-camcorder in zijn mars heeft. Daarnaast ook prima te gebruiken als een hoogwaardige losse 4K videocamera.

Lexar Go Portable SSD SL400 – Neusje van de opslagzalm voor smartphones

Bij smartphones zoals de iPhone 15 en 16 Pro is de interne opslagcapaciteit voor met name video al snel te krap bemeten. In een geheugen van 128-256 GB past maar weinig 4K 60P. Een oplossing voor dit opslagprobleem is een externe SSD. Lexar maakt met de Go Portable SSD SL400 het toepassen daarvan wel heel flexibel en licht. Je kunt de SSD zelfs nog extra combineren met een USB-C hub.

Het analoge filmrolletje herleeft – Ga voor creatief, nostalgisch en retro-cultbeleving…

Het analoge filmrolletje is weer helemaal in. Er zijn drie gebruikersgroepen: Jongeren die gaan voor de charme en jaren 60 cultbeleving. Creatieve foto/videograven die de talrijke mogelijkheden van chemische emulsies willen ontginnen. Bij video ook het gebruik van fotobeelden in digitale montages. En de vakfotograaf die mikt op puur realisme en hoogwaardige kwaliteit. De filmrolletjes, camera’s, objectieven en scanners zijn nog volop verkrijgbaar. En het ontwikkelen en digitaliseren vormt geen probleem.

Macabre Halloween – Griezelen met de videocamera

31 Oktober en de dagen er om heen is het Halloween. Dat betekent lekker eng griezelen, akelige buitenissige kostuums, macabre optochten, versierde huizen, huiverparty’s en zelfs speciale horrorfilmavondjes. Dat roept om een pakkende videoreportage of clip met stemmige muziek en geluidseffecten. In feite heel goed te doen als je maar rekening houdt met matig licht en de soms grote contrasten.

Video in zwartwit – Nostalgisch, stijlvol en creatief

Zwartwit creëert videobeelden met een heel eigen karakter. Gewoon helemaal geen kleur geeft een indruk of sfeer uit het verleden te komen. Het werken met zwart, wit en grijstinten schept een bepaalde stijl. En dan heb je nog creatieve mogelijkheden zoals harde contrasten, lekker grijs of houtskool. Er zijn meerdere grote films in monochroom gedraaid. Je kan zelf ook relatief eenvoudig met diverse methoden in zwartwit-video gaan werken.

