Leica introduceert nieuw objectief Summilux-M 35 f/1.4 ASPH

Leica pakt flink uit met een geoptimaliseerd Leica M-objectief. De Leica Summilux-M 35 f/1.4 ASPH is opnieuw ontworpen voor de Leica M11 sensor met bijbehorende beschermglasdikte en hoge resolutie. Het objectief combineert de karakteristieken van een medium groothoekobjectief met een natuurlijke diepte en perspectief, waardoor hij zeer veelzijdig is in te zetten. Het maakt daarbij niet uit of je nu gedetailleerde landschappen vastlegt, foto’s maakt met een hoog contrast of in moeilijke lichtomstandigheden in close-up bereik wilt fotograferen, de nieuwe Summilux-M 35 F/1.4 ASPH moet volgens Leica buitengewone resultaten leveren. Dit nieuwe ontwerp beschikt over 11 diafragmabladen, in tegenstelling tot de negen van zijn voorganger, wat leidt tot een zichtbaar verbeterde bokeh.

De minimale scherpstelafstand is verkort van 70 naar 40 centimeter. Dit wordt mogelijk gemaakt door een dubbele cam unit, waar patent voor is aangevraagd, welke door Leica engineers ontwikkeld is. Dit betekent dat de scherpstelslag bijna verdubbeld is tot een zeer ruime 176°. Dit is een verdubbeling vergeleken met de vorige versie, terwijl toch het compacte formaat van het objectief behouden is. Dit garandeert betrouwbare, precieze scherpstelling over de hele scherpstelafstand. Tot 70 cm kun je scherpstellen via de meetzoeker van alle digitale en analoge Leica M-camera’s. Wanneer je dichter bij wilt scherpstellen, zul je eerst een kleine weerstand in de scherpstelring voelen. Hierna kan er in het bereik tussen 70 en 40 centimeter scherpgesteld worden. Om in het bereik tussen 70 en 40 centimeter scherp te stellen gebruik je de Live View op het LCD-scherm, de Leica Visoflex elektronische zoeker of de Leica FOTOS-app.

Het industriële ontwerp heeft een update gehad zonder de afmetingen van het objectief te wijzigen. De nieuwe Summilux-M 35 f/1.4 ASPH is twee millimeter korter dan zijn voorganger, en twee millimeter breder. De zonnekap is nu rond van vorm en in het objectief geïntegreerd, net als op de Summilux-M 50 f/1.4 ASPH. Dit meer meer vrijheid en flexibiliteit garanderen tijdens het fotograferen.

Prijs en beschikbaarheid

De Leica Summilux-M 35 f/1.4 ASPH is verkrijgbaar in twee kleurvarianten bij de Leica Store Amsterdam, de Leica Store Lisse en de Leica Dealers in Nederland. De zwarte variant kost 5.650 euro. De zilveren variant is met 5.850 euro iets duurder.

