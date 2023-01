De DVR

Onder de Digitale Video Recorder verstaan we een opnamesysteem dat gebruik maakt van opslagmedia zoals een of niet verwisselbare harddisk, SD- of CFexpress-cards, SSD-drives of USB-sticks. De DVR zit in een eigen stand alone of (1RU) rack-behuizing met bedieningsfuncties, LCD-viewer, koeling, netvoeding aansluitingen, encoding/decoding-circuits, diverse aansluitingen voor I/O en in geval van streaming tevens IPP-connectoren.

In het algemeen biedt een DVR een sneller ophalen van (filebased) data, gebruikt relatief weinig opslagruimte, integreert in de andere studiosystemen ter plaatse en biedt een heel goede AV-kwaliteit. Dit zowel wat betreft tv of films kijken als entertainment.

Er valt een duidelijk onderscheid te maken tussen standalone en integrated recordingsystemen. Bij de standalones gaat het om losse kastjes of embedded (ingebouwde) circuitboards. Bij de geïntegreerde systemen om het opnemen in een studio- of netwerksetting tussen andere complementerende recorders en randapparatuur.

Dan noch een aantal andere typen DVR’s. De NDVR, het recordingsysteem opgenomen in een cameranetwerk. Tevens een video-NAS valt daaronder. Ook bij het (geprogrammeerd) afspelen over een IP-netwerk kan je van een NDVR spreken. N.B. Een NDVR gebruikt de direct door camera’s aangeleverde digitale beelden. In geval van een DVR kan ook analoog digitaal geconverteerd worden daar digitale AV-bestanden.

De hybride recordingsystemen kunnen zowel met analoge als digitale camera’s op het netwerk uit de voeten. De al eerder genoemde circuitboards zijn onder andere geschikt om de pc of videoprojector in een recorder & afspeler te transformeren.

Softwarematige DVR’s maken gebruik van een pc, tablet en zelfs smartphones. Bekend is bijvoorbeeld OBS.

Tot slot de combinatie van een HIRES viewer/monitor en SSD-recorder. Met name bedoeld om op hybridecamera’s en compacte camcorders te plaatsen. Via HDMI-out kan je zowel het beeld (ook onbewerkt V-log) beoordelen en in de hoogst mogelijke kwaliteit (10 bit 4:2:2) opnemen. Een goed voorbeeld zijn de Atomos Shogun-modellen.

Ethernet LAN file transfer is ideaal voor het snel online kunnen transporteren van grote mediafiles. Compleet met remote control van de bediening en de configuratie van de recordingsystemen.