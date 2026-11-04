Werkwijze

Zet als eerste het project in Davinci Resolve Studio op, naar keuze in 4K of 8K bewerken voor de tijdlijn, instelmenu. Bij de tijdlijnresolutie selecteer je voor 4K de optie 3840 x 2160 Ultra HD Square. Voor 8K, 7380 x 4320. Voeg de te bewerken videoclips in. Dat kan een mix van 4/8K met 2K of alleen 2K zijn. Klik/activeer de 2K clip in de tijdlijn. Bekijk vervolgens in de Inspector (paneel dat de clipgegevens weergeeft) de resolutie van de in te voegen 2K clip. Dan blijkt welke upscale-actor nodig is om naar 4K of 8K UHD te gaan.

Dat gaat als volgt: Scroll naar beneden in de Inspector tot je de opties ‘Super Scale’ ziet. Kies nu de Upscale factor: Bijvoorbeeld 2x, 3x, of 4x. Neem de factor die het beste past bij het verschil tussen jouw originele 2K beelden en de resolutie die voor het gekozen project in de tijdlijn nodig is. Laat het gereedschap Super Scale dan zijn werk doen.

Optioneel valt er nog het een en ander te verbeteren. Met als belangrijkste opties het aanpassen van de scherpte en het verminderen van beeldruis of korrel. Beoordeel het beeld in de viewermonitor op een te corrigeren zachtheid en korrel. Dit in kleine stapjes om overkill met juist een slechter beeldresultaat te voorkomen! Gebruik zo nodig de editmodus Fusion om de kleuren aan te passen.

Het Superscalen vereist renderen en rekenkracht van de grafische processor (GPU). Dat kan daarom enige tijd duren afhankelijk van de snelheid van het NLE-systeem en de aangevraagde opschaling en toegepaste beeldcorrecties. Bij te lage GPU-prestaties werkt Super Scale niet.

Probeer de bewerkingen eerst op korte clips uit. Anders bestaat de kans dat je na een tijd wachten toch de verkeerde resultaten krijgt en weer opnieuw kan beginnen. Zonde van de verloren tijd. Regelmatig verdient het aan te bevelen om eerst te Upscalen en daarna pas de beeldcorrecties uit te voeren.

Het aanzetten van Superscale kan het afspelen in realtime verhinderen. Een manier om dit te omzeilen is door Optimized Media te maken voor clips waarin je Super Scale hebt ingeschakeld. Bij de beeldruis: UltraNR is een nieuwe DaVinci AI Neural Engine-gestuurde denoise-modus in het ruimtelijke ruisonderdrukkingspalet van de kleurpagina. Gebruik het om digitale ruis van een frame drastisch te verminderen terwijl het beeld helder blijft. Combineer dit met temporele ruisonderdrukking voor nog effectievere demping in beelden met beweging! En als je nu geen Davici Resolve Studio hebt? Probeer dan eens VideoProc Converter AI.