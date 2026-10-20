Vogel’s TVME 5675 ELITE gemotoriseerde TV-beugel draait automatisch (ADV)

Comfort en innovatie komen samen in de nieuwste tv-beugel van Vogel’s. Wie regelmatig televisie kijkt weet hoe belangrijk de juiste kijkhoek kan zijn en moderne televisies laten daarbij toch vaak een steekje vallen. Hoe perfect de kijkhoek is vanaf de bank, zo verkeerd is deze wanneer je twee meter verderop in je fauteuil onderuit gezakt wil kijken. Flets beeld, te donker, kleurvervorming. Jouw peperdure televisie kan er enkele meters verderop opeens veel minder aantrekkelijk uitzien. Je moet behoorlijk wat kracht zetten om de televisie in de gewenste richting te bewegen. Moderne televisies zijn vaak groot, maar tegelijkertijd steeds dunner en kwetsbaarder. Daardoor wordt het steeds lastiger om ze handmatig te draaien of te verplaatsen zonder het risico op beschadiging.
Vogel’s heeft daar echter iets op gevonden. De nieuwe Vogel’s TVME 5675 ELITE MotionMount Single Turn maakt het mogelijk om de positie van de tv automatisch aan te passen. Schakel je de televisie in? De gemotoriseerde beugel draait het scherm automatisch naar de ingestelde kijkpositie. Zodra je de televisie weer uitschakelt zal deze weer terug bewegen naar de muur.
Tot zeven programmeerbare kijkposities
Het leuke is dat je de ideale kijkhoek vanuit iedere positie in de woonkamer kunt instellen. Toch van de bank naar de fauteuil? Of misschien zicht vanuit de keuken? De TVME 5675 ELITE MotionMount Single Turn kun je maar liefst programmeren voor zeven kijkposities. Je kunt de tv-beugel daarnaast op drie verschillende manieren bedienen. Zo is daar de meegeleverde afstandsbediening, maar ook de MotionMount-app. Wie dat wil kan zelfs stemcommando’s via Siri gebruiken om de ideale kijkpositie in te stellen. De wandsteun kan daarnaast zo worden gemonteerd dat de televisie naar links of naar rechts draait. Dat maakt het systeem ook geschikt voor televisies die dicht bij een hoek zijn geplaatst.
Voor televisies tot en met 88-inch
Moderne televisies zijn groot en ultradun. 55-inch is de meest gangbare maat alhoewel grotere modellen ook aan een sterke opmars bezig zijn. De TVME 5675 gemotoriseerde tv-wandsteun uit de ELITE-serie is ontwikkeld voor deze grote modellen tot en met 88-inch met een gewicht van maximaal 45 kilogram. Het maakt daarbij niet uit of de televisie is voorzien van OLED-, QLED- of Mini-LED-technologie. Dergelijke televisies ben je natuurlijk zuinig op. Daarom is niet alleen de montage belangrijk, maar ook bescherming tijdens het bewegen naar de juiste kijkpositie. Daarom beschikt de beugel over het Electronic Screen Protection System (ESPS). Dit systeem helpt voorkomen dat de televisie tijdens het draaien tegen de muur komt. Het geïntegreerde Cable Inlay System (CIS) zorgt er daarnaast voor dat kabels kunnen worden weggewerkt. Dit staat wel zo netjes in de woonkamer.
Veiligheid en gebruiksgemak
De Vogel’s TVME 5675 ELITE MotionMount Single Turn is TÜV-gecertificeerd en is getest met driemaal het opgegeven maximale gewicht. Daarmee legt Vogel’s echt de nadruk op de veiligheid van de montage. Bij de beugel worden ook een HDMI-kabel en een infraroodafstandsbediening meegeleverd. Deze tv-beugel is voor iedereen wie een grote televisie flexibel wil kunnen positioneren zonder daarbij concessies te doen aan een strakke wandopstelling. De combinatie van automatische beweging, programmeerbare kijkposities en geïntegreerde kabelgeleiding maakt de gemotoriseerde beugel van Vogel’s tot een oplossing voor een woonkamer waarin de televisie zich aanpast aan de kijker vanuit iedere denkbare positie.
Prijs en beschikbaarheid
De MotionMount TVME 5675 Single Turn van Vogel’s is vanaf 1 oktober verkrijgbaar voor 399,99 euro.
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