Vogel’s TVME 5675 ELITE gemotoriseerde TV-beugel draait automatisch (ADV)

Comfort en innovatie komen samen in de nieuwste tv-beugel van Vogel’s. Wie regelmatig televisie kijkt weet hoe belangrijk de juiste kijkhoek kan zijn en moderne televisies laten daarbij toch vaak een steekje vallen. Hoe perfect de kijkhoek is vanaf de bank, zo verkeerd is deze wanneer je twee meter verderop in je fauteuil onderuit gezakt wil kijken. Flets beeld, te donker, kleurvervorming. Jouw peperdure televisie kan er enkele meters verderop opeens veel minder aantrekkelijk uitzien. Je moet behoorlijk wat kracht zetten om de televisie in de gewenste richting te bewegen. Moderne televisies zijn vaak groot, maar tegelijkertijd steeds dunner en kwetsbaarder. Daardoor wordt het steeds lastiger om ze handmatig te draaien of te verplaatsen zonder het risico op beschadiging.

Vogel’s heeft daar echter iets op gevonden. De nieuwe Vogel’s TVME 5675 ELITE MotionMount Single Turn maakt het mogelijk om de positie van de tv automatisch aan te passen. Schakel je de televisie in? De gemotoriseerde beugel draait het scherm automatisch naar de ingestelde kijkpositie. Zodra je de televisie weer uitschakelt zal deze weer terug bewegen naar de muur.