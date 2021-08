TP Vision komt met nieuwe Philips OLED+ TV’s en Fidelio T1 headphones

Philips OLED+ TV’s

Waarschijnlijk heb je de nieuwe review van de Philips 65OLED936 uit de zojuist aangekondigde OLED936-serie al op onze homepage zien staan. Onze expert Eric vertelt je alles over deze nieuwe Ultra HD OLED-tv met Bowers & Wilkins audiosysteem, Ambilight en de vijfde generatie P5 processor. De OLED936-serie is verkrijgbaar in drie verschillende formaten, namelijk 48″, 55″ en 65″. De OLED986 deelt voor het grootste deel dezelfde specificaties, maar is enkel in 65″ verkrijgbaar. Daarnaast heeft dit model volgens TP Vision één van de meest geavanceerde geluidssystemen ooit op een televisie. Informatie over prijzen en verschijningsdatum volgt spoedig.

Specificaties Philips OLED+ TV’s

Philips multi-award winning OLED+ premium TV series adds four new models with the 65”OLED+986 and 48/55/65” OLED+936.

5th Gen P5 AI Intelligent Dual Picture Engine with new high-output OLED panels for exceptional PQ.

Improved multi-speaker Bowers & Wilkins sound systems feature bespoke Tweeter-on-Top technology, Continuum cones and Dolby Atmos ‘elevation’ drivers.

HDR10+ Adaptive plus compatibility with all major HDR standards including HDR10+, HDR10, HLG & Dolby Vision.

Four-sided Ambilight integration for the ultimate immersive cinematic or gaming experience.

Best of European design with steel, Kvadrat cloth and Muirhead leather.

HDMI 2.1 functionality with VRR & Low Latency for perfect gaming.

Fast Motion Clarity mode offers the ultimate gaming experience.

Philips Fidelio T1 TWS headphones

De Philips Fidelio T1 TWS headphones zijn nieuwe draadloze oordoppen met een 10mm dynamische drivers. Deze moeten een rijk en gedetailleerd geluidsbeeld brengen. Er is Advanced Hybrid Noise Cancelling Pro+ aanwezig om een goede geluidskwaliteit te geven in zelfs de meest luidruchtige omgevingen. Drie microfoons per oordopjes zorgen voor een maximaal resultaat op het gebied van ANC.

Bluetooth 5.2 met Google Fast Pair is aanwezig met LDAC support voor een hoge resolutie geluidskwaliteit. Via tapcontrols kun je gemakkelijk muziek pauzeren of de volgende track starten en ook stemassistenten zijn beschikbaar. De batterij gaat, met ANC aan, ongeveer 9 uur mee. Via de draadloze oplaadcase heb je in totaal 25 uur aan muziek tot je beschikking. Volledig opladen duurt twee uur, terwijl vijftien minuten laden al garant staat voor een uur luisteren. Dankzij IPX4 zijn ze ook voor een groot deel bestand tegen water. De Philips Fidelio T1 is beschikbaar in zwart of zilver. De prijs is nog niet bekend.