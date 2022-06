Tot 500 euro terug bij aankoop van een nieuwe Sony televisie (ADV)

Miniled en 'Perfect for PlayStation 5'

Op het gebied van LCD LED-televisies kun je gaan voor de nieuwe Z9K-, X95K-, X90K- en X85K-series. De Cognitive Processor XR is de krachtige processor van Sony die de XR Backlight Master Drive van de miniled-modellen in de Z9K- en X95K-series aanstuurt. Deze combinatie moet zorgen voor een zeer hoge helderheid, diepe zwartwaarden en een nauwkeurige kleurweergave. Bij de Z9K-serie is daar dan nog de 8K-resolutie aan toegevoegd voor de scherpste weergave.

Voor de audioweergave maakt Sony gebruik van Acoustic Surface Audio+ voor de oled-modellen en Acoustic Multi-Audio voor de lcd led-modellen. Hiermee wordt de audioweergave precies afgesteld op de positie van het geluid op het scherm, waarmee een optimale audiobeleving mogelijk gemaakt wordt. Alle nieuwe televisies van Sony beschikken over Google TV en ondersteunen Apple AirPlay. Voor Netflix is er een Netflix Adaptive Calibrated Mode, die de beste beeldresultaten geeft én rekening houdt met de lichtomstandigheden.

Daarnaast hebben zowel de OLED- als de LED- XR-televisies van Sony het ‘Perfect for PlayStation 5’-label meegekregen. Dat houdt in dat de console herkent welke tv is aangesloten en hier vervolgens automatisch de hdr-instellingen op aanpast, op de maximale helderheid van de tv. HDR Tone Mapping zorgt voor een weergave van alle cruciale details en kleuren, ook in contrastrijke scènes, en met Auto Genre Picture Mode schakelt de tv automatisch in Game Mode wanneer een game gespeeld wordt.