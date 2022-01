Samsung maakt reflecties minder zichtbaar op QD-OLED televisie

Tv-expert Vincent Teoh heeft op Twitter een video geplaatst waarin hij een lamp richt op zowel de Samsung QD-OLED-televisie als de conventionele oled-televisie van LG. De lamp is op de QD-OLED-televisie minder duidelijk zichtbaar en dus kunnen we concluderen dat Samsung een nieuwe techniek gebruikt om de hinderlijke reflecties op oled-televisies te minimaliseren.

The QD-OLED final production panel from @SamsungDisplay is all kinds of awesome, but check out the anti-glare vs an LG G1 when I shone my camera light on them. I’ll reserve judgement when I get the chance to see it in daylight (demos were mostly dark room), but what do you think? pic.twitter.com/oC57jX8KVy

— Vincent Teoh (@Vincent_Teoh) January 5, 2022