Roku brengt mediaspelers naar Europees vasteland

Roku biedt mediaspelers aan waarmee consumenten toegang krijgen tot streamingdiensten, waaronder YouTube, Netflix en Spotify. De apparaten zijn te vergelijken met de Google Chromecast en de Amazon Dire TV-stick. Vooral in de Verenigde Staten heeft Roku een groot marktaandeel.

Nu probeert Roku ook de Europese markt te veroveren. Na een eerdere introductie in het Verenigd Koninkrijk is nu Duitsland aan de beurt. Later dit jaar moeten de mediaspelers daar op de markt verschijnen, maar prijzen zijn nog niet bekendgemaakt. In het Verenigd Koninkrijk wordt de mediaspeler van het bedrijf voor omgerekend 35 euro verkocht. Volgens Roku wordt er steeds meer gestreamd, zeker nu we met een pandemie te maken hebben. Dit zou dan ook het juiste moment zijn om de hardware te introduceren in Duitsland.

Roku focust zich niet alleen op eigen hardware, het bedrijf werkt ook samen met tv-fabrikanten. Zo heeft men het Roku-platform geïntegreerd in televisies van Hisense. Deze smart tv’s worden in onder meer het Verenigd Koninkrijk verkocht en bieden, net als de mediaspelers, toegang tot verschillende streamingdiensten.

Of Roku zijn producten op korte termijn ook naar de Benelux brengt is vooralsnog niet duidelijk.