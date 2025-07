Review: Sony BRAVIA 8ii K-65XRM2 QD OLED-tv

SONY BRAVIA 8ii K-65XRM2 - Beeldverwerking

Met de XR-Processor levert het toestel uitstekende prestaties op vlak van beeldverwerking. De fouten die we vorig jaar zagen zijn gecorrigeerd. Reality Creation ging op eerder geteste modellen wat te sterk te werk bij dvd-materiaal. Je kan de instelling nu rustig op ‘auto’ laten staan, ongeacht de resolutie van het beeldmateriaal. Daarmee creëert de tv een klein beetje extra scherpte zonder vals detail. Op de XR80 was de ‘Vloeiende gradaties’-instelling verdwenen, die is op deze XR8M2 terug. In de laagste stand elimineert die erg goed allerlei kleurstroken in zachte gradiënten, voor heel zware gevallen zoals de Game of Thrones scène kan je eventueel de middelste stand overwegen mits je wat minimaal verlies van detail accepteert. Deinterlacing van live tv 108i-beeld is prima en de upscaling is uitstekend. De processor elimineert indien nodig ook erg goed ruis, zelfs compressieruis (blokvorming) veegt hij netjes uit.

Enkel bij motion interpolation laat hij een steekje vallen. Je kan MotionFlow apart instellen voor film (24fps) en camera (50-60fps zoals sport). Maar zelfs in de hoogste stand kunnen snelle camerabeweging nog flink wat judder achterlaten in de beelden. Complexe achtergronden kunnen dan ook wat beeldfouten tonen. De bewegingsscherpte van het OLED-paneel is zeer goed. De extreem snelle reactietijd van de pixels maakt dat enkel het fijnste detail wat verloren gaat, en er geen vage randen of sleepsporen zichtbaar zijn.