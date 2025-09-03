Nieuws Beeld Algemeen

Dolby introduceert Dolby Vision 2 met Content Intelligence

03 september 2025 1 Minuut 0 Reacties
Dolby Vision 2

Dolby heeft een opvolger van het HDR-formaat Dolby Vision aangekondigd. Dolby Vision 2 omvat diverse nieuwe functies en maakt donkere beelden helderder.

Dolby heeft Dolby Vision 2 aangekondigd, een belangrijke evolutie van de beeldkwaliteitstechnologie voor televisies. De nieuwe technologie wordt aangedreven door een krachtige beeldsnelheid en ‘Content Intelligence’, een functie die het beeld automatisch optimaliseert op basis van wat er wordt bekeken en de kijkomgeving.

Content Intelligence is de basis van Dolby Vision 2

Alles draait bij deze tweede versie om Content Intelligence. Zo bestaat het uit de volgende drie functies:

  • Precision Black verbetert de helderheid in donkere scènes zonder de artistieke bedoeling aan te tasten.
  • Light Sense past de beeldkwaliteit aan op basis van het omgevingslicht in de kamer.
  • Sports and Gaming Optimization introduceert specifieke verbeteringen voor live sport en gaming.

Precision Black lost daarbij een probleem van veel gebruikers op dat beelden soms te donker zijn. Bovendien introduceert deze nieuwe versie Authentic Motion, een technologie dat scènes filmischer laat aanvoelen door ongewenste schokkerigheid te verminderen.

De technologie wordt beschikbaar in twee niveaus: Dolby Vision 2 Max voor premium-tv’s en Dolby Vision 2 voor reguliere tv’s. Het Chinese merk Hisense is de eerste tv-fabrikant die Dolby Vision 2 zal integreren in zijn televisies. Het lijkt erop dat de technologie niet op bestaande televisies doorgevoerd kan worden, dus een nieuwe televisie is een must als je straks van deze nieuwe technologie wil genieten. Ook het Franse mediabedrijf CANAL+ heeft aangekondigd dat het de nieuwe technologie zal ondersteunen voor al zijn content, van films en series tot live sport, om de kijkervaring voor zijn abonnees te verbeteren.

