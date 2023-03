Ontdek nu de nieuwste editie van FWD Magazine!

Uiteraard gaat het in dit nummer niet enkel over wat de grote multiroomgigant uitspookt. Je vindt nog tal van andere reviews en achtergrondartikelen in FWD Magazine 96, zoals een primeurtest van de Athom Homey Bridge. Een smarthome voor minder dan 70 euro? Kan dat? En laten we het uitgebreide verslag over het bezoek aan Primare in Malmö ook niet vergeten. Niet te missen dus!

Terwijl we wachten op de 2023-lichting van nieuwe televisies, ging onze beeldexpert Eric aan de slag met een betaalbare OLED-tv van Panasonic. Of zoek je een alternatief voor het klassieke zwarte scherm aan de muur? Misschien is de nieuwste uitvoering van The Frame van Samsung iets voor je. Mooi is ‘em wel – maar is het ook een goede tv?

Liefhebbers van surround ontdekken in dit nummer ook een primeurtest van de Denon AVC-X4800H, een hogere middenklasser van het Japanse merk met veel talenten. Ook de review van de Marantz Cinema 50 is voor hen zeker het lezen waard. Zoek je een bioscoopervaring maar heb je geen zin in veel gedoe met kabels en losse speakers? Dan is de review van de Polk MagniFi Max AX SR misschien wel iets voor jou.

Muziekliefhebbers die eerder stereo smaken vinden ook hun gading. De tests van de iFi Audio Zen Stream en Audio-Technica AT-LPW50BT-platenspeler tonen aan dat je met een bescheiden budget ook mooie audio op de kop kunt tikken. De grote touchscreen van de HiFi Rose RS250A-streamer vonden we ook wel intrigerend. Met de Sonus faber Lumina V en de Yamaha NS-3000 leggen we twee heel verfijnde maar ook heel andere luidsprekers op de pijnbank.

We willen onze lezers ook alles vertellen over de nieuwste trends en technologieën. Dat doen we in dit nummer met een achtergrondstuk over MPEG-H, een aanstormend alternatief voor Dolby Atmos. We duiken ook diep in tv’s en stroomverbruik. Wat betekenen de nieuwe energielabels én hoe kun je wat euro’s uitsparen door je tv beter in te stellen?

Daarom is nog niet alles vertelt! In FWD Magazine vind je nog tests van de Sennheiser HD 660S2, de Samsung Galaxy S23 en de Bowers & Wilkins Pi7 S2, plus een uitgebreid verslag van de lancering van de nieuwe KEF R META-luidsprekerlijn.

FWD Magazine: abonneren en losse verkoop

FWD Magazine 96 bevat uiteraard nog veel meer! Ga hem dus snel halen of bestel hem hier. Wil je in de toekomst als eerste het magazine ontvangen zodat je in alle rust reviews en achtergronden kunt lezen? Neem dan een abonnement en krijg FWD Magazine in je brievenbus aangeleverd! Of kies voor een digitaal abonnement. Zo mis je echt niets! Een los nummer kopen kan natuurlijk ook!