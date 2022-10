Hisense presenteert nieuwe tv line-up met QLED, ULED en OLED

De nieuwe tv line-up van Hisense omvat nieuwe QLED, ULED, Mini-LED, OLED en Laser TV’s. Het VIDAA smart tv-platform is daarnaast verbeterd en biedt toegang tot onder meer Netflix, YouTube, Disney+, Prime , AppleTV+ en NPO Start. Vanaf oktober krijgen gebruikers via het VIDAA Smart TV platform gratis toegang tot duizenden voetbalwedstrijden met FIFA+.

QLED E7HQ-serie

De Hisense E7HQ-serie bestaat uit QLED-televisies met de 4K Ultra HD-resolutie. De Quantum Dot-technologie zorgt voor een groot kleurbereik en Dolby Vision moet volgens de fabrikant zorgen voor een optimale beeldbeleving. De E7HQ heeft een zwart, randloos design en rust op een subtiele dubbele voet. De E7HQ is verkrijgbaar in 43-, 50-, 55- en 65-inch.

ULED U7HQ-serie

Een stapje hoger zien we de U7HQ-serie terug, voorzien van de ULED-technologie van Hisense. Deze 4K Ultra HD-televisies zijn voorzien van 120Hz Ultra Smooth Motion, dankzij de Game Mode Pro heb je geen last van vertraging en FreeSync Premium zorgt ervoor dat het QLED-scherm synchroniseert met de framesnelheid van de AMD grafische kaart. De U7HQ is daarnaast uitgerust met Full Array Local Dimming. Voor de HDR-weergave is de serie uitgerust met Dolby Vision IQ en HDR 10+ Adaptive. De U7HQ is verkrijgbaar in 55-inch.

ULED Mini-LED U8HQ-serie

De Hisense ULED U8HQ-serie is voorzien van de 4K-resolutie, miniled achtergrondverlichting en een ingebouwde soundbar. De Anti-glare Screen technologie voorkomt weerspiegeling, terwijl Full Array Local Dimming Pro zorgt voor een hoger contrast. Daarnaast zorgen Game Mode Pro en Freesync Premium voor een optimale game-ervaring. De U8HQ-serie is IMAX Enhanced, zodat onder andere Disney+ producties in hun originele, hoge beeldkwaliteit te zien zijn. De Mini-LED U8HQ is verkrijgbaar in 55-, 65- en 75-inch.

OLED A85H-serie

De A85H-serie bestaat uit OLED-televisies met de 4K-resolutie, een draaibare voet en 120Hz Ultra Smooth Motion. Het OLED-scherm van de A85H past zich dankzij de HDR 10+ Adaptive en Dolby Vision IQ technologie automatisch aan op het omgevingslicht. Functies als Game Mode Pro, FreeSync Premium en VRR 120Hz maken gamen intenser. Ook de ondersteuning voor IMAX Enhanced is aanwezig. De A85H is verkrijgbaar in 48-, 55- en 65-inch.

OLED A9H-serie

De Hisense A9H-serie is het topmodel OLED-tv. Dankzij de Sonic Screen en Multi Channel Surround 3.1.2 technologie achter het scherm is het geluid daar te horen waar het ook echt vandaan komt in de film, wedstrijd of game. HDR 10+ Adaptive en Dolby Vision IQ optimaliseren het beeld op basis van de helderheid van de kamer en de omgeving waarin de tv staat. Ook is de Hisense A9H in 65-inch voorzien van Game Mode Pro en Freesync Premium voor de optimale game-ervaring.

Laser TV PX1-PRO

De PX1-PRO projector kan worden gebruikt voor schermen van 90- (229cm) tot 130-inch (330cm). De TriChroma Laser Engine gebruikt rode, groene en blauwe lasers waardoor kleuren natuurlijk en levendig op het scherm verschijnen. De 4K beelden worden vergezeld door premium geluid dankzij het ingebouwde Dolby Atmos-audiosysteem. De PX1-PRO beschikt over Android Q TV.

Adviesprijzen en verkrijgbaarheid

De Hisense E7HQ-serie is verkrijgbaar vanaf oktober.

43E7HQ AVP €449,00

50E7HQ AVP €549,00

55E7HQ AVP €599,00

65E7HQ AVP €699,00

De Hisense U7HQ-serie is verkrijgbaar vanaf oktober.

55A7HQ AVP €799,00

De Hisense Mini-LED U8HQ-serie is verkrijgbaar vanaf oktober.

55U8HQ AVP €999,00

65U8HQ AVP €1.399,00

75U8HQ AVP €1.999,00

De Hisense A85H-serie is verkrijgbaar vanaf oktober.

48A85H AVP €999,00

55A85H AVP €1.099,00

65A85H AVP €1.499,00

De Hisense A9H-serie is verkrijgbaar vanaf oktober.

65A9H AVP €1.699,00

De Hisense PX1-PRO is verkrijgbaar vanaf oktober.