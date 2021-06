Helaas geen 5 jaar garantie op een LG G1 of Z1 oled tv in de Benelux

Tegenover Hardware.info geeft Jeroen Peeters, marketing manager van LG Benelux, aan dat de verlengde vijfjarige garantie die LG in de VS en de UK biedt niet naar Nederland komt. Kopers van een Z1-serie of G1-serie oled-televisie moeten het dus doen met de standaard garantie van één jaar. Volgens Peeters wordt er per regio een afweging gemaakt, die afhankelijk is van de marktsituatie. De situatie in Nederland en België is dus blijkbaar anders dan die in de VS.

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk komen de 77-inch en 88-inch versie van de Z1 oled-tv en de 55-inch, 65-inch en 77-inch versie van de G1 oled-tv voor de langere garantie in aanmerking. De reden hiervoor is dat LG naar eigen zeggen veel vertrouwen heeft in de kwaliteit van zijn oled-panelen. Alle paneelfouten op deze tv’s die binnen vijf jaar ontdekt worden vallen onder de vijfjarige garantie.

Het eerste jaar is de garantie wel uitgebreider. Dan vallen er meer onderdelen en arbeidskosten onder. Daarna worden alleen problemen met het paneel zelf nog zonder kosten verholpen. Ook inbranden lijkt binnen de garantie te vallen, zo bleek uit navraag van HDTVtest bij LG. Het bedrijf geeft aan dat in een dergelijk geval het paneel onderzocht zal worden en er gekeken zal worden of het paneel in normale omstandigheden gebruikt is.