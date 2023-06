FWD Zomerspecial: de beste techproducten en -tips voor de zomer

De vakantie staat weer voor de deur en dat betekent dat we er met z’n allen weer op uit gaan. Een verre vakantie, een dagje aan de Hollandse kust of gewoon gezellig in de eigen achtertuin. Waar je ook naartoe gaat en wat je ook gaat doen, tegenwoordig komt er altijd wel wat tech bij kijken. FWD publiceert voor de komende vakantieperiode tientallen artikelen waarmee je het maximale uit je vakantie haalt, op het gebied van tech natuurlijk.

Zo kijken we naar de beste e-readers om mee te nemen op vakantie, vertellen we je alles over draagbare speakers voor bij het zwembad of in de tuin, nemen we je mee in slimme beveiliging van je huis tijdens de vakantie en zetten we de meest handige apps voor tijdens je vakantie onder elkaar. Ook staan we stil bij de slimme tuin, het bingewatchen van series en films tijdens je vakantie en handige gadgets voor wanneer je met je camper of caravan op vakantie gaat.

Alle artikelen voor de zomer vind je in onze FWD Zomerspecial. Houd deze pagina de komende weken in de gaten, want elke week voegen we hier nieuwe dossiers, achtergronden en tips aan toe.