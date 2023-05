FWD Magazine 97 is nu beschikbaar!

Op onze cover prijkt een mijlpaal op televisievlak: de TCL 98C735, een 98-inch tv die voor minder dan 4.000 euro in de winkel ligt. Nog niet zo lang geleden betaalde je 3 tot 5 keer meer… Hoe dit toestel presteert, lees in je onze uitgebreide review. In dit nummer komt ook de nieuwe G3 OLED-tv van LG aan bod. De voorganger is een van de populairste OLED’s op de markt, kan het nieuwe model die positie handhaven? Overweeg je een ander LG-model? We leggen ook uit wat er nieuw is in WebOS 23.

De ontmoeting tussen audio en smart home onderzoeken we dan weer met de reviews van de Sonos Era 300 en de Apple HomePod (gen2). Deze speakers beloven heel veel, meer dan wat een klassieke luidspreker kan bieden. Maar zijn ze echt nuttig?

In FWD Magazine 97 komen verschillende toestellen aan bod die je tv-geluid kunnen verbeteren. We gaan van de betaalbare Yamaha SR-C30A-soundbar tot de baanbrekende high-end Denon AVC-A1H AV-receiver, en bestrijken dus heel wat opties. Ook stereoliefhebbers die vooral muziek willen beluisteren maar toch ook die tv beter willen doen klinken worden bediend. Met de primeurtest van de Piega Premium 701 Gen2 bijvoorbeeld, of de hip vormgegeven Abyss-versterker van Cabasse.

Nog in dit nummer: een interview met Golden Earring-drummer Cesar Zuidwijk, heeft QD-OLED last van inbranden?, een eerste blik op de nieuwe Yamaha-versterkers en -speakers, een uitgebreide test van de Chord Mojo 2 met en zonder Poly-streamer, en nog veel meer.

