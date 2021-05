Zuma Lumisonic: compacte inbouwspot met actieve speaker

De Zuma Lumisonic is een zeer compacte tweewegluidspreker met ingebouwde kleuren ledspot. Het geheel moet volgens de start-up eenvoudig in een (gips)plafond te installeren zijn en verzorgt een nagenoeg onzichtbare en draadloze audio-ervaring. De audio wordt naar beneden uitgestraald, middels een 75 watt-configuratie. De speaker biedt ondersteuning voor WAV-, ALAC- en FLAC-bestanden tot 24bit/192kHz. Muziek kan middels AirPlay 2, Spotify Connect of bluetooth naar de speaker gestreamd worden.

Dat is niet alles want de Zuma Lumisonic is ook voorzien van spraakbediening. In eerste instantie wordt alleen Amazon Alexa ondersteund en je hebt een Alexa-apparaat in huis nodig om de Lumisonic aan te sturen. Tot slot is er een Zuma-app voor gebruikers die licht- en geluidseffecten willen combineren voor bijvoorbeeld een relaxte spa-ervaring, een feestje of een romantisch diner. Meerdere Zuma-lampen kunnen gekoppeld worden om zo een volledige ruimte een bepaalde sfeer te geven, zowel qua audio als qua licht.

De Zuma Lumisonic is in het Verenigd Koninkrijk vanaf de zomer verkrijgbaar voor 375 Britse ponden, exclusief belasting. Dat zal omgerekend in euro’s zo’n 500 euro inclusief btw zijn. Je hebt de keuze uit een rond en een vierkant frame. Later dit jaar wil Zuma ook varianten uitbrengen die voorzien zijn van bewegingssensoren, rookmelders en alarmsystemen.