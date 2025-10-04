Review: Pro-Ject E1.2 – Een draaitafel voor iedereen

Volle weergave die pakt

‘Capacity to Love’ brengt het trompetspel van Ibrahim Maalouf samen met veel andere artiesten. Op ‘Speechless’ zelfs met eentje die al langer niet meer bij ons, Charlie Chaplin. Z’n bekende speech uit ‘The Great Dictator’ dient hier als achtergrond voor een instrumentaal nummer waarin uiteraard Maalouf en z’n aangepaste trompet een grote rol spelen. De E1.2 doet dat niet slecht. De hoge noten van een trompet verraden snel wat een cartridge kan (en of het correct gemonteerd werd). Dat is hier het geval, het instrument heeft een mooi afgerond karakter. De volgende track trekt richting de club, met dank aan DJ Tony Romera en vocals van Flavia Coehlo. Het is een geslaagd totaalbeeld, met een intense weergave van een opzwepende beat en een basgitaar die betrekkelijk goed loskwam uit het geheel. Ook bij ‘The Pope’ met rapper D Smoke wist de platenspeler effectief de intense diepe bas en wat nasale trompetten naast elkaar te presenteren, strak en onderscheiden, met de rap er fraai en snedig overheen geplaatst. De Pro-Ject-draaitafel toonde zich met dit album zeker capabel om meer mainstream genres af te spelen.

Bovenstaande beluisteren we met de E1.2 aangesloten op een Musical Fidelity B1xi, een pas verschenen geïntegreerde versterker van het zustermerk van Pro-Ject. Uiteraard ontbreekt er op deze klasse AB-versterker geen toegewijde phono-ingang. Het is een goede match voor de E1.2, al kun je ook gerust een duurdere platenspeler aan deze versterker hangen. Tussen het spelen van platen door, controleerden we ook regelmatig de rotatiesnelheid en de stabiliteit. Van de duurder toestellen in de testruimte, zoals een Technics SL-1200GR2 of een X2 B, verwachten we heel weinig afwijking qua toerental. De E1.2 is op dat gebied iets ‘losser’, de DC-motor is niet zo nauwkeurig gestuurd als een hoger geprijsd apparaat. Maar de afwijking valt mee, en er is vooral weinig snelheidsvariatie – iets dat je snel hoort. Pro-Ject citeert een S/N-ratio van 65 dB, wat niet heel weinig is maar ook niet slecht. Voor een stillere achtergrond heb je gewoonweg meer (dure) techniek nodig.

De Pick it MM E-cartridge op de E1.2 extraheerde veel informatie uit ‘The Best Is Yet To Come’ van Novastar, nochtans met veel tracks per zijde geperst en dus moeilijker uit te lezen. Tracking deed het moving magnet-element echter behoorlijk. De hoge stem van Joost Zweegers op ‘Wrong’ bijvoorbeeld, werd gebracht met voldoende helderheid en zonder een scherp kantje. Ook ‘When The Lights Go Down On The Broken’ vond ik heel goed klinken, gegeven de prijs van dit toestel. Het allerfijnste detail mag net buiten bereik blijven – daarvoor heb je echt een betere cartridge nodig – het is wel een meeslepende, volle luisterervaring die de E1.2 weet te bieden.

Zolang je de plaat én de naald stofvrij houdt, is de E1.2 met z’n Pick it MM E prima geschikt voor oudere vinyl die je misschien op een rommelmarkt op de kop tikte. ‘In The Heart Of The Night’ van Pat Benetar is een vinylschijf die maar iets jonger is dan ondergetekende, maar omdat de vorige eigenaar(s) het respectvol hebben behandeld klinkt het bijna gloednieuw als ik het speelde via de E1.2. De kracht van hits als ‘Heartbreaker’ of ‘In The Heat of the Night’ kreeg ik helemaal binnen. De mastering uit begin jaren tachtig legt de nadruk op de gitaren en uiteraard Benetars geweldige stem, wat net precies de zaken zijn wat het Pro-Ject-element het liefst in de schijnwerpers plaatst. Voor een platenspeler die al bij al weinig kost, is dit een knappe prestatie.