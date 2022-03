Waarom je in een wereld van oordopjes beter voor een hoofdtelefoon kiest

Beter voor geluidslekken

Hoewel oordopjes hierin beter worden, kun je vaak als je naast iemand in de trein zit die op het hardste niveau muziek luistert, makkelijk meegenieten. Is het niet van elk woord dat wordt gezongen, dan vaak wel met de beat die dreunt. Dat is bij een hoofdtelefoon veel minder snel het geval. omdat de oorschelp zo goed is afgesloten en geluid er dus niet zomaar uitlekt. Ook fijn als je hem zelf op hebt, dat je niet angstig om je heen hoeft te kijken of mensen horen dat je naar Katy Perry luistert.

Meer informatie

Natuurlijk valt er alsnog veel te zeggen voor in-ears en andere oordopjes, want veel hoofdtelefoons zijn niet heel geschikt om bijvoorbeeld mee te gaan sporten. Ook kan een hoofdtelefoon onhandig zijn als je bijvoorbeeld vaak hoeden draagt of lang haar hebt, want hierin raken ze nog wel eens verstrikt. Oordopjes stop je in je zak, terwijl hoofdtelefoons minder makkelijk opbergbaar zijn. Ook krijg je bij oordopjes al een doosje om ze in op te laden, terwijl het bij de aankoop van een hoofdtelefoon helemaal niet gezegd is dat je er ook een opberghoes bij krijgt. Toch liever oordopjes? Lees dan de pagina met alles over oordopjes.